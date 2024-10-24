У ГУР попередили про підготовку мітингів-провокацій в українських містах. Що відомо

24 жовтня Головне управління розвідки проінформувало українців про можливість провокацій проти військово-політичного керівництва країни в обласних центрах.

ГУР попереджає про підготовку мітингів-провокацій у містах України

ГУР МО інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб.

Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Поширити

Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.

Судова система РФ надовго “лягла” внаслідок кібератаки ГУР

7 жовтня кіберспеціалісти ГУР спільно з активістами групи “ВО Team” здійснили злам російської державної автоматизованої системи “Правосудие”. Про це Online.UA стало відомо від компетентних джерел у воєнній розвідці. Як виявилося, кіберудар був максимально ефективним, адже судові сервіси ворога досі не працюють.

Так, сервіси системи “Правосудие” які перестали функціонувати внаслідок атаки кіберфахівців ГУР, можуть запрацювати не раніше 18 жовтня.

Це випливає з листа, розісланого Судовим департаментом ЗС РФ до всіх інших судів.

У мережу уже “злили” список "сервісів, що "зламалися":