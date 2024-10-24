У ГУР попередили про підготовку мітингів-провокацій в українських містах. Що відомо

24 жовтня Головне управління розвідки проінформувало українців про можливість провокацій проти військово-політичного керівництва країни в обласних центрах.
Головні тези:
- Головне управління розвідки повідомило про можливі провокації проти українського військово-політичного керівництва.
- За інформацією ГУР МО, анонімні особи розповсюджують запрошення на підготовку провокаційних мітингів за гроші.
- Провокатори заохочують учасників знімати фото та відео з акцій для створення образу дискредитації.
- Українські громадяни застерігаються від участі у таких заходах, спрямованих на підрив національної безпеки.
ГУР попереджає про підготовку мітингів-провокацій у містах України
ГУР МО інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб.
Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.
Судова система РФ надовго “лягла” внаслідок кібератаки ГУР
7 жовтня кіберспеціалісти ГУР спільно з активістами групи “ВО Team” здійснили злам російської державної автоматизованої системи “Правосудие”. Про це Online.UA стало відомо від компетентних джерел у воєнній розвідці. Як виявилося, кіберудар був максимально ефективним, адже судові сервіси ворога досі не працюють.
Так, сервіси системи “Правосудие” які перестали функціонувати внаслідок атаки кіберфахівців ГУР, можуть запрацювати не раніше 18 жовтня.
Це випливає з листа, розісланого Судовим департаментом ЗС РФ до всіх інших судів.
У мережу уже “злили” список "сервісів, що "зламалися":
інтернет-сайти федеральних арбітражних судів на домені arbitr.ru;
телефонія арбітражних судів (Microsoft Lync);
"Інтернет-портал" ДАС "Правосудие" (сайти судів загальної)
юрисдикції, управлінь Судового департаменту у суб'єктах Російської Федерації у домені sudrf.ru, сайти світових суддів у домені msudrf.ru);
модуль "Електронне правосуддя" (ЕПр, ej.sudrf.ru), особисті кабінети працівників судів (ecs.sudrf.ru);
ПТК ВІВ, що забезпечує взаємодію за допомогою СМЕВ; модуль "ЕПр-СМЕВ", що забезпечує взаємодію з ЄПГУ;
ПІ ВКС (розклад сеансів ВКС);
ПІ Нерухомість;
служби електронної пошти ДАС "Правосудие".
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