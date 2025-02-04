У нас забрали юг и север. Додону привиделись "молдавские земли Украины"
Категория
Мир
Дата публикации

У нас забрали юг и север. Додону привиделись "молдавские земли Украины"

Додон
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Источник:  Newsmaker

Бывший президент Молдовы Игорь Додон, пророссийский политик, неожиданно для всех начал фантазировать о "молдавских землях Украины", которые якобы "делят" некоторые европейские лидеры.

Главные тезисы

  • Игорь Додон распространяет ложь о том, что в составе Украины есть земли Молдовы.
  • Додон жалуется на изъятие части территории Молдовы в прошлом веке, используя советскую пропаганду.

Додон посягает на суверенную территорию Украины

Как известно, в настоящее время Игорь Додон является главой пророссийской Партии социалистов Молдовы и активно занимается распространением кремлевских нарративов.

В этот раз он решил якобы "сделать замечания некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины".

Во-первых, те земли, которые вы называете — исторически они молдавские, некоторые из них. Там и сейчас проживают сотни тысяч молдован на своей земле, и они говорят на "молдавском языке".

Игорь Додон

Игорь Додон

Экс-президент Молдовы

Кроме того, пророссийский политик начал публично жаловаться на то, что "советскую Молдову лишили статуса морского государства".

У нас забрали юг страны и север незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева, — сетует Игорь Додон.

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