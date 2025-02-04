Бывший президент Молдовы Игорь Додон, пророссийский политик, неожиданно для всех начал фантазировать о "молдавских землях Украины", которые якобы "делят" некоторые европейские лидеры.

Додон посягает на суверенную территорию Украины

Как известно, в настоящее время Игорь Додон является главой пророссийской Партии социалистов Молдовы и активно занимается распространением кремлевских нарративов.

В этот раз он решил якобы "сделать замечания некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины".

Во-первых, те земли, которые вы называете — исторически они молдавские, некоторые из них. Там и сейчас проживают сотни тысяч молдован на своей земле, и они говорят на "молдавском языке". Игорь Додон Экс-президент Молдовы

Кроме того, пророссийский политик начал публично жаловаться на то, что "советскую Молдову лишили статуса морского государства".