Бывший президент Молдовы Игорь Додон, пророссийский политик, неожиданно для всех начал фантазировать о "молдавских землях Украины", которые якобы "делят" некоторые европейские лидеры.
Главные тезисы
- Игорь Додон распространяет ложь о том, что в составе Украины есть земли Молдовы.
- Додон жалуется на изъятие части территории Молдовы в прошлом веке, используя советскую пропаганду.
Додон посягает на суверенную территорию Украины
Как известно, в настоящее время Игорь Додон является главой пророссийской Партии социалистов Молдовы и активно занимается распространением кремлевских нарративов.
В этот раз он решил якобы "сделать замечания некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины".
Кроме того, пророссийский политик начал публично жаловаться на то, что "советскую Молдову лишили статуса морского государства".
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