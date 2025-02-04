У нас забрали південь і північ. Додону примарилися "молдовські землі України"
Категорія
Світ
Дата публікації

У нас забрали південь і північ. Додону примарилися "молдовські землі України"

Додон
Джерело:  Newsmaker

Колишній президент Молдови Ігор Додон, який є проросійським політиком, несподівано для всіх почав фантазувати про "молдовські землі України", які нібито "ділять" деякі європейські лідери.

Головні тези:

  • Ігор Додон розповсюджує брехню про те, що у складі України є землі Молдови.
  • Додон скаржиться на відібрання частини території Молдови у минулому столітті, використовуючи радянську пропаганду.

Додон зазіхає на суверенну територію України

Як відомо, наразі Ігор Додон є главою проросійської Партії соціалістів Молдови й активно займається поширення кремлівських наративів.

Цього разу він вирішив нібито "зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України".

По-перше, ті землі, які ви називаєте — історично вони молдовські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдован на своїй землі, і вони розмовляють "молдовською мовою.

Ігор Додон

Ігор Додон

Експрезидент Молдови

Окрім того, проросійський політик почав публічно скаржитися на те, що "радянську Молдову, позбавили статусу морської держави".

У нас забрали південь країни і північ незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова, — бідкається Ігор Додон.

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