У нас забрали південь і північ. Додону примарилися "молдовські землі України"

Колишній президент Молдови Ігор Додон, який є проросійським політиком, несподівано для всіх почав фантазувати про "молдовські землі України", які нібито "ділять" деякі європейські лідери.

Додон зазіхає на суверенну територію України

Як відомо, наразі Ігор Додон є главою проросійської Партії соціалістів Молдови й активно займається поширення кремлівських наративів.

Цього разу він вирішив нібито "зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України".

По-перше, ті землі, які ви називаєте — історично вони молдовські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдован на своїй землі, і вони розмовляють "молдовською мовою. Ігор Додон Експрезидент Молдови

Окрім того, проросійський політик почав публічно скаржитися на те, що "радянську Молдову, позбавили статусу морської держави".