Колишній президент Молдови Ігор Додон, який є проросійським політиком, несподівано для всіх почав фантазувати про "молдовські землі України", які нібито "ділять" деякі європейські лідери.
Головні тези:
- Ігор Додон розповсюджує брехню про те, що у складі України є землі Молдови.
- Додон скаржиться на відібрання частини території Молдови у минулому столітті, використовуючи радянську пропаганду.
Додон зазіхає на суверенну територію України
Як відомо, наразі Ігор Додон є главою проросійської Партії соціалістів Молдови й активно займається поширення кремлівських наративів.
Цього разу він вирішив нібито "зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України".
Окрім того, проросійський політик почав публічно скаржитися на те, що "радянську Молдову, позбавили статусу морської держави".
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