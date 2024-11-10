По мнению шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто, война России против Украины может закончиться уже в 2025 году.
Главные тезисы
- Венгрия радуется возвращению Дональда Трампа, считая это новой политической реальностью, благоприятной для мира в Европе.
- Глава венгерского МИД надеется на изменение европейской стратегии в отношении России.
- Орбан считает, что украинский народ заслуживает лучшего будущего и якобы готов помочь.
Венгрия радуется возвращению Трампа к власти
Как считает глава венгерского МИД, победа лидера республиканцев якобы создала "совершенно новую" политическую реальность.
Он также предположил, что он может способствовать миру в Европе.
По словам шефа венгерской дипломатии, возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это, мол, отличный шанс, поскольку "наступающий год может вернуть мир в Европу".
Соратник Виктора Орбана также предположил, что это открывает для официального Будапешта совсем другие экономические возможности, и он не будет больше тратить ресурсы на "вызовы военного времени".
Орбан обратился с новым предложением к Украине
По словам венгерского лидера, в условиях, когда Украина и Россия убеждены, что время на их стороне, он, мол, пытался создать как можно более широкий "международный мирный климат".
Виктор Орбан также не скрывает, что рано или поздно он собирался склонить к переговорам и Киев, в Москву.
Более того, Виктор Орбан подчеркнул, что украинский народ заслуживает лучшего будущего, чем то, которое "ему светит сейчас".
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