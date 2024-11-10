У Орбана спрогнозировали год завершения войны РФ против Украины
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Политика
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У Орбана спрогнозировали год завершения войны РФ против Украины

Венгрия радуется возвращению Трампа к власти
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Источник:  Telex

По мнению шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто, война России против Украины может закончиться уже в 2025 году.

Главные тезисы

  • Венгрия радуется возвращению Дональда Трампа, считая это новой политической реальностью, благоприятной для мира в Европе.
  • Глава венгерского МИД надеется на изменение европейской стратегии в отношении России.
  • Орбан считает, что украинский народ заслуживает лучшего будущего и якобы готов помочь.

Венгрия радуется возвращению Трампа к власти

Как считает глава венгерского МИД, победа лидера республиканцев якобы создала "совершенно новую" политическую реальность.

Он также предположил, что он может способствовать миру в Европе.

Будущая администрация США займет совершенно противоположный, "промирный" подход, ставящий под сомнение и заставляющий изменить полностью провальную европейскую стратегию поставок оружия, применения оружия по территории России и одобрения новых пакетов санкций.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

По словам шефа венгерской дипломатии, возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это, мол, отличный шанс, поскольку "наступающий год может вернуть мир в Европу".

Соратник Виктора Орбана также предположил, что это открывает для официального Будапешта совсем другие экономические возможности, и он не будет больше тратить ресурсы на "вызовы военного времени".

Орбан обратился с новым предложением к Украине

По словам венгерского лидера, в условиях, когда Украина и Россия убеждены, что время на их стороне, он, мол, пытался создать как можно более широкий "международный мирный климат".

Виктор Орбан также не скрывает, что рано или поздно он собирался склонить к переговорам и Киев, в Москву.

Я никогда не говорил, что делать украинцам. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи и борятся героически, — заявил он.

Более того, Виктор Орбан подчеркнул, что украинский народ заслуживает лучшего будущего, чем то, которое "ему светит сейчас".

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