На переконання шефа угорської дипломатії Петера Сійярто, війна Росії проти України може закінчитися уже в 2025 році.
Головні тези:
- Угорщина радіє поверненню Дональда Трампа, вважаючи це новою політичною реальністю, сприятливою для миру в Європі.
- Глава угорського МЗС сподівається на зміну європейської стратегії щодо Росії.
- Орбан вважає, що український народ заслуговує кращого майбутнього та нібито готовий посприяти цьому.
Угорщина радіє поверненню Трампа до влади
Як вважає глава угорського МЗС, перемога лідера республіканців нібито створила "абсолютно нову" політичну реальність. Він також припустив, що вона може сприяти миру в Європі.
За словами шефа угорської дипломатії, повернення Дональда Трампа у Білий дім — це, мовляв, чудовий шанс, оскільки "наступний рік може повернути мир в Європу".
Поплічник Віктора Орбана також припустив, що це відкриває для офіційного Будапешта зовсім інші економічні можливості, й він не буде більше витрачати ресурси на "виклики воєнного часу".
Орбан звернувся з новою пропозицією до України
За словами угорського лідера, в умовах коли Україна та Росія переконані, що час на їхньому боці, він, мовляв, намагався створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат".
Віктор Орбан також не приховує, що рано чи пізно він мав намір схилити до перемовин і Київ, в Москву.
Ба більше, Віктор Орбан наголосив, що український народ заслуговує кращого майбутнього ніж те, яке “йому світить зараз”.
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