У Путина цинично обвинили Европу в намерениях оккупировать запад Украины
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина цинично обвинили Европу в намерениях оккупировать запад Украины

Шойгу
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Источник:  online.ua

Секретарь Совбеза РФ, военный преступник Сергей Шойгу уверен, что страны, планирующие отправить миротворцев в Украину, якобы скрывают свои подлинные мотивы.

Главные тезисы

  • Шойгу цинично заявил, что введение миротворческих сил в Украину под эгидой "коалиции желающих" может привести к Третьей мировой войне.
  • Секретарь Совбеза РФ также сказал, что страны, планирующие отправить миротворцев в Украину, якобы скрывают свои подлинные мотивы.

Шойгу обвинил европейских миротворцев в намерениях оккупировать запад Украины

Экс-министр обороны РФ, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу цинично заявил, что введение миротворческих сил в Украину под эгидой "коалиции желающих" может привести к Третьей мировой войне. По его словам, Москва будет рассматривать их как "законные военные цели".

Откуда придут эти "миротворцы"? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала спецоперации, которая во многом началась из-за этой угрозы — развертывания на территории Украины, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО.

Секретарь Совбеза РФ также заявил, что страны, планирующие отправить миротворцев в Украину, якобы скрывают свои подлинные мотивы.

В реальности иностранные государства хотят ввести в Украину контингент, контролирующий ее ресурсы. Правильнее было бы называть таких военнослужащих оккупантами или интервентами.

Секретарь Совбеза РФ также заверил, что в Европе якобы понимают, что отправление миротворцев в Украину "может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО" или даже Третьей мировой войны.

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