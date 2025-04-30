Секретар Радбезу РФ, воєнний злочинець Сергій Шойгу впевнений, що країни, які планують відправити миротворців в Україну, нібито приховують свої справжні мотиви.

Шойгу звинуватив європейських миротворців у намірах окупувати захід України

Ексміністр оборони РФ, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу цинічно заявив, що введення миротворчих сил в Україну під егідою "коаліції охочих" може призвести до Третьої світової війни. За його словами, Москва розглядатиме їх як "законні військові цілі".

Звідки прийдуть ці "миротворці"? Це будуть підрозділи тих же країн НАТО, проти присутності яких Росія виступала ще до початку спецоперації, яка почалася багато в чому через цю загрозу — розгортання на території України, на нашій історичній території військової інфраструктури НАТО.

Секретар Радбезу РФ також заявив, що країни, які планують відправити миротворців в Україну, нібито приховують свої справжні мотиви.

У реальності іноземні держави хочуть ввести в Україну контингент, який контролюватиме її ресурси. Правильніше було б називати таких військовослужбовців окупантами або інтервентами. Поширити

Секретар Радбезу РФ також запевнив, що в Європі нібито розуміють те, що відправлення миротворців в Україну "може призвести до прямого зіткнення Москви з НАТО" або навіть Третьої світової війни.