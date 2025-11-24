У Путина цинично отвергли европейский вариант "мирного плана" Трампа
У Путина цинично отвергли европейский вариант "мирного плана" Трампа

Ушаков
Помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков отреагировал на мирный план Трампа и его вариации от европейских партнеров Украины.

Главные тезисы

  • Путин выразил предпочтение американскому варианту мирного плана для Украины, отвергнув европейский подход.
  • Россия заинтересована в деталях мирного плана США и ожидает переговоров с американским правительством.
  • Кремль считает, что положения европейского плана неконструктивны и не подходят для России, предпочитая американские предложения.

У Путина желают только трамповский вариант "мирного плана"

По словам Ушакова, РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.

Кремль в курсе европейского мирного плана его положения неконструктивны и для РФ не подходят.

Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.

Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, РФ верит только информации, полученной от США.

Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана пока конкретных договоренностей нет.

Мирный план Трамп продолжают дорабатывать

