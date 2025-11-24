У Путина цинично отвергли европейский вариант "мирного плана" Трампа

Помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков отреагировал на мирный план Трампа и его вариации от европейских партнеров Украины.

У Путина желают только трамповский вариант "мирного плана"

По словам Ушакова, РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.

Кремль в курсе европейского мирного плана его положения неконструктивны и для РФ не подходят.

Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.

Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, РФ верит только информации, полученной от США. Поделиться

Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана пока конкретных договоренностей нет.