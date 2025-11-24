У Путина цинично отвергли европейский вариант "мирного плана" Трампа

Помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков отреагировал на мирный план Трампа и его вариации от европейских партнеров Украины.
Главные тезисы
- Путин выразил предпочтение американскому варианту мирного плана для Украины, отвергнув европейский подход.
- Россия заинтересована в деталях мирного плана США и ожидает переговоров с американским правительством.
- Кремль считает, что положения европейского плана неконструктивны и не подходят для России, предпочитая американские предложения.
У Путина желают только трамповский вариант "мирного плана"
По словам Ушакова, РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.
Кремль в курсе европейского мирного плана его положения неконструктивны и для РФ не подходят.
Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.
Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана пока конкретных договоренностей нет.
