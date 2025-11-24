У Путіна цинічно відкинули європейський варіант "мирного плану" Трампа

Помічник нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков відреагував на “мирний план” Трампа та його варіації від європейських партнерів України.
Головні тези:
- Помічник Путіна відкидає європейський варіант мирного плану для України на користь американського підходу.
- Росія зацікавлена у деталях мирного плану США та очікує на найближчі переговори з представниками американського уряду.
- Кремль вважає, що положення європейського плану неконструктивні для РФ і віддає перевагу американським пропозиціям.
У Путіна бажають тільки трампівський варіант “мирного плану”
За словами Ушакова, РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було.
Кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для РФ не підходять.
Багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для РФ.
Ушаков припускає, що США найближчим часом вийдуть на контакт із РФ, щоб очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає.
