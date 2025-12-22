В российском Министерстве иностранных дел заявили о готовности зафиксировать юридически, что Россия не собирается нападать на страны Евросоюза или НАТО. Об этом сказал замминистра Сергей Рябков.
Главные тезисы
- Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков цинично уверяет мир, что Россия не собирается нападать на страны Европы или НАТО.
- Рябков обвинил Европу в воинственности и милитаризации.
Рябков цинично обещает документ о ненападении РФ на Европу
Рябков сначала обвинил Европу в милитаризме, а Россию назвал миролюбивой страной.
По его словам, "это не добавляет оптимизма" и указывает на то, что даже при более взвешенной политике США в отношении РФ "сохраняются существенные риски столкновения Россия — НАТО из-за неадекватных враждебных действий европейских стран".
Однако в Европе, если под этим термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто готов был бы выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной.
Ранее Путин пригрозил Европе войной в случае Калининградской блокады. По его словам, "действия подобного рода приведут к невиданной до сих пор эскалации" и расширят ее "вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта".
