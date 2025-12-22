У Путина цинично пообещали зафиксировать юридически обещание не нападать на Европу
У Путина цинично пообещали зафиксировать юридически обещание не нападать на Европу

Рябков
В российском Министерстве иностранных дел заявили о готовности зафиксировать юридически, что Россия не собирается нападать на страны Евросоюза или НАТО. Об этом сказал замминистра Сергей Рябков.

  • Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков цинично уверяет мир, что Россия не собирается нападать на страны Европы или НАТО.
  • Рябков обвинил Европу в воинственности и милитаризации.

Рябков цинично обещает документ о ненападении РФ на Европу

Рябков сначала обвинил Европу в милитаризме, а Россию назвал миролюбивой страной.

Мы, конечно, не намерены нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели, — подчеркнул он и напомнил о словах нелегитимного президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова зафиксировать это юридически.

По его словам, "это не добавляет оптимизма" и указывает на то, что даже при более взвешенной политике США в отношении РФ "сохраняются существенные риски столкновения Россия — НАТО из-за неадекватных враждебных действий европейских стран".

Однако в Европе, если под этим термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто готов был бы выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной.

Ранее Путин пригрозил Европе войной в случае Калининградской блокады. По его словам, "действия подобного рода приведут к невиданной до сих пор эскалации" и расширят ее "вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта".

В то же время кремлевский диктатор заверил, что "никаких новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут надувать". Несмотря на громкое заявление, он добавил, что Москва не собирается нападать на Европу.

