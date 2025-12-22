У російському Міністерстві закордонних справ заявили про готовність зафіксувати юридично, що Росія не збирається нападати на країни Євросоюзу чи НАТО. Про це сказав заступник міністра Сергій Рябков.

Рябков цинічно обіцяє документ щодо ненападу РФ на Європу

Рябков спочатку звинуватив Європу у мілітаризмі, а Росію назвав миролюбною країною.

Ми, звісно, не збираємося нападати на країни ЄС і НАТО. Росія не переслідує приписувані нашій країні завойовницькі цілі, - підкреслив він і нагадав про слова нелегітимного президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва готова зафіксувати це юридично. Поширити

За його словами, "це не додає оптимізму" і вказує на те, що навіть за умов більш виваженої політики США щодо РФ "зберігаються суттєві ризики зіткнення Росія - НАТО через неадекватні ворожі дії європейських країн".

Однак у Європі, якщо під цим терміном розуміти приналежність до Євросоюзу і європейської частини НАТО, вкрай мало тих, хто був би готовий вибудовувати подібну архітектуру не проти Росії, а спільно з нашою країною.

Раніше Путін пригрозив Європі війною в разі блокади Калінінграда. За його словами, "дії подібного роду призведуть до небаченої дотепер ескалації" і розширять її "аж до великомасштабного збройного конфлікту".