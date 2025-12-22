У російському Міністерстві закордонних справ заявили про готовність зафіксувати юридично, що Росія не збирається нападати на країни Євросоюзу чи НАТО. Про це сказав заступник міністра Сергій Рябков.
Головні тези:
- Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков цинічно запевняє світ, що Росія не збирається нападати на країни Європи чи НАТО.
- Рябков звинуватив Європу у войовничості та мілітаризації.
Рябков цинічно обіцяє документ щодо ненападу РФ на Європу
Рябков спочатку звинуватив Європу у мілітаризмі, а Росію назвав миролюбною країною.
За його словами, "це не додає оптимізму" і вказує на те, що навіть за умов більш виваженої політики США щодо РФ "зберігаються суттєві ризики зіткнення Росія - НАТО через неадекватні ворожі дії європейських країн".
Однак у Європі, якщо під цим терміном розуміти приналежність до Євросоюзу і європейської частини НАТО, вкрай мало тих, хто був би готовий вибудовувати подібну архітектуру не проти Росії, а спільно з нашою країною.
Раніше Путін пригрозив Європі війною в разі блокади Калінінграда. За його словами, "дії подібного роду призведуть до небаченої дотепер ескалації" і розширять її "аж до великомасштабного збройного конфлікту".
