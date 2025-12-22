У Путіна цинічно пообіцяли зафіксувати юридично обіцянку не нападати на Європу
Категорія
Світ
Дата публікації

У Путіна цинічно пообіцяли зафіксувати юридично обіцянку не нападати на Європу

Рябков
Джерело:  online.ua

У російському Міністерстві закордонних справ заявили про готовність зафіксувати юридично, що Росія не збирається нападати на країни Євросоюзу чи НАТО. Про це сказав заступник міністра Сергій Рябков.

Головні тези:

  • Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков цинічно запевняє світ, що Росія не збирається нападати на країни Європи чи НАТО.
  • Рябков звинуватив Європу у войовничості та мілітаризації.

Рябков цинічно обіцяє документ щодо ненападу РФ на Європу

Рябков спочатку звинуватив Європу у мілітаризмі, а Росію назвав миролюбною країною.

Ми, звісно, не збираємося нападати на країни ЄС і НАТО. Росія не переслідує приписувані нашій країні завойовницькі цілі, - підкреслив він і нагадав про слова нелегітимного президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва готова зафіксувати це юридично.

За його словами, "це не додає оптимізму" і вказує на те, що навіть за умов більш виваженої політики США щодо РФ "зберігаються суттєві ризики зіткнення Росія - НАТО через неадекватні ворожі дії європейських країн".

Однак у Європі, якщо під цим терміном розуміти приналежність до Євросоюзу і європейської частини НАТО, вкрай мало тих, хто був би готовий вибудовувати подібну архітектуру не проти Росії, а спільно з нашою країною.

Раніше Путін пригрозив Європі війною в разі блокади Калінінграда. За його словами, "дії подібного роду призведуть до небаченої дотепер ескалації" і розширять її "аж до великомасштабного збройного конфлікту".

Водночас кремлівський диктатор запевнив, що "ніяких нових спецоперацій не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть надувати". Попри свою гучну заяву, він додав, що Москва не збирається нападати на Європу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗС Франції назвали терміни реальної загрози нападу Росії на Європу
Буркхардт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує використати Україну як плацдарм для нападу на Європу — Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін поглузував над "мирним планом" Трампа і можливістю нападу РФ на Європу
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?