У Путина цинично потребовали у Украины отказаться от четырех областей

Россия требует вывода украинских военных из четырех областей. Тогда она вроде бы мгновенно завершит войну.
Главные тезисы
- Путин требует от Украины отказаться от четырех областей в обмен на окончание войны.
- Требования России вызвали новое напряжение в украино-российских отношениях.
Песков назвал циничное условие завершения войны РФ против Украины
Об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин озвучил требования для завершения войны еще в июле.
Не знаю, почему сейчас об этом никто не упоминает. В нашей конституции закреплены четыре региона (речь идет о Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях — ред.). Украинская армия должна сложить оружие и покинуть эти территории. Если он это сделает, военные действия прекратятся немедленно.
Он также признал, что Россия полностью не контролирует эти области. Она рассматривает их как якобы "временно оккупированные".
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