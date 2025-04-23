У Путина цинично потребовали у Украины отказаться от четырех областей
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина цинично потребовали у Украины отказаться от четырех областей

Песков
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Источник:  online.ua

Россия требует вывода украинских военных из четырех областей. Тогда она вроде бы мгновенно завершит войну.

Главные тезисы

  • Путин требует от Украины отказаться от четырех областей в обмен на окончание войны.
  • Требования России вызвали новое напряжение в украино-российских отношениях.

Песков назвал циничное условие завершения войны РФ против Украины

Об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков посетовал, что вступление Украины в НАТО якобы нарушало бы безопасность России. Поэтому Москва хочет нейтрального статуса Украины и "признания реальности" в вопросе территорий.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин озвучил требования для завершения войны еще в июле.

Не знаю, почему сейчас об этом никто не упоминает. В нашей конституции закреплены четыре региона (речь идет о Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях — ред.). Украинская армия должна сложить оружие и покинуть эти территории. Если он это сделает, военные действия прекратятся немедленно.

Он также признал, что Россия полностью не контролирует эти области. Она рассматривает их как якобы "временно оккупированные".

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