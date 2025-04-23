У Путина цинично потребовали у Украины отказаться от четырех областей

Россия требует вывода украинских военных из четырех областей. Тогда она вроде бы мгновенно завершит войну.

Песков назвал циничное условие завершения войны РФ против Украины

Об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков посетовал, что вступление Украины в НАТО якобы нарушало бы безопасность России. Поэтому Москва хочет нейтрального статуса Украины и "признания реальности" в вопросе территорий. Поделиться

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин озвучил требования для завершения войны еще в июле.

Не знаю, почему сейчас об этом никто не упоминает. В нашей конституции закреплены четыре региона (речь идет о Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях — ред.). Украинская армия должна сложить оружие и покинуть эти территории. Если он это сделает, военные действия прекратятся немедленно.

Он также признал, что Россия полностью не контролирует эти области. Она рассматривает их как якобы "временно оккупированные".