У Путіна цинічно зажадали в України відмовитися від чотирьох областей

Росія вимагає виведення українських військових із чотирьох областей. Тоді вона нібито миттєво завершить війну.
Головні тези:
- Росія вимагає виведення українських військових із чотирьох областей в обмін на закінчення війни.
- Вимоги Путіна щодо відмови від областей є цинічними та спровокували нове напруження в українсько-російських відносинах.
- Україна попередила, що готова обговорювати територіальні питання лише після повного припинення вогню з Росією.
Пєсков назвав цинічну умову завершення війни РФ проти України
Про це в інтерв'ю Le Point заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Також він додав, що російський диктатор Володимир Путін озвучив вимоги для завершення війни ще в липні.
Не знаю, чому зараз про це ніхто не згадує. У нашій конституції закріплено чотири регіони (йдеться про Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Луганську області — ред.). Українська армія повинна скласти зброю і покинути ці території. Якщо вона це зробить, військові дії припиняться негайно.
Він також визнав, що Росія не контролює повністю ці області. Вона розглядає їх як нібито "тимчасово окуповані".
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