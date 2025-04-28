У Путина цинично потребовали возобновления прямых переговоров с Украиной

Российская Федерация ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров по миру. Об этом цинично заявил пресс-секретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

У Путина требуют прямых переговоров с Украиной

Журналисты спросили Пескова — от кого Москва ожидает сигнал о возобновлении мирных переговоров.

От Киева хотя бы. Киев должен предпринять какие-либо действия в этой связи. У них есть юридический запрет на переговоры. Но пока мы не видим никаких действий.

По словам спикера Кремля, Россия якобы остается открытой для переговоров по Украине, "но мяч не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность".

Напомним, что в октябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

констатировать невозможность переговоров с Владимиром Путиным.

одобрить текст Совместного обращения президента Украины, председателя Верховной рады Украины и премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора;

21 апреля российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней. По словам главы Кремля, с такой инициативой нужно разобраться. Также он допустил двусторонние переговоры с Украиной по обсуждению такого вопроса.