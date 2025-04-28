У Путіна цинічно зажадали відновлення прямих переговорів з Україною

Російська Федерація чекає від Києва сигналу про відновлення прямих перемовин щодо миру. Про це цинічно заявив прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

У Путіна вимагають прямих перемовин з Україною

Журналісти запитали у Пєскова — від кого Москва чекає сигнал про відновлення мирних переговорів.

Від Києва принаймні. Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій.

За словами речника Кремля, Росія нібито залишається відкритою для переговорів щодо України, "але м'яч не на стороні Москви, Київ поки не демонструє договороспроможність".

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

констатувати неможливість проведення переговорів з Володимиром Путіним.

схвалити текст Спільного звернення президента України, голови Верховної ради України та прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору;

21 квітня російський диктатор Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на 30 днів. За словами глави Кремля, з такою ініціативою потрібно розібратися. Також він допустив двосторонні переговори з Україною для обговорення такого питання.