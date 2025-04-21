Пресссекретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения из Вашингтона о том, что Украина не вступит в НАТО, совпадают с российской позицией и что в Кремле этим удовлетворены.
Главные тезисы
- Циничные похвалы Путина за отказ США принять Украину в НАТО связаны с российским нарративом о национальных интересах и угрозе конфликта в регионе.
- Кремль выразил удовлетворение и согласие с американским решением, не комментируя возможное признание США российского контроля над Крымом.
У Путина радуются отказу США принять Украину в НАТО
То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспектив интеграции с Североатлантическим альянсом, — цинично заявил Песков.
Он повторил российский нарратив о том, что вступление Украины в НАТО якобы представляло бы угрозу "для национальных интересов России". Он также добавил, что якобы стремление Украины к НАТО стало одной из первопричин конфликта.
В то же время, он отказался комментировать сообщения медиа о том, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной.
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