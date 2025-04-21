Пресссекретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения из Вашингтона о том, что Украина не вступит в НАТО, совпадают с российской позицией и что в Кремле этим удовлетворены.

У Путина радуются отказу США принять Украину в НАТО

То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспектив интеграции с Североатлантическим альянсом, — цинично заявил Песков.

Он повторил российский нарратив о том, что вступление Украины в НАТО якобы представляло бы угрозу "для национальных интересов России". Он также добавил, что якобы стремление Украины к НАТО стало одной из первопричин конфликта.

В то же время, он отказался комментировать сообщения медиа о том, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной.