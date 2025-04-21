Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення з Вашингтона про те, що Україна не вступить до НАТО, збігаються з російською позицією, і що в Кремлі цим задоволені.

У Путіна радіють відмові США прийняти Україну до НАТО

Те, що членство України в НАТО виключено, ми чули з Вашингтона на різних рівнях. І, безумовно, це те, що викликає наше задоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не повинна бути членом НАТО і не повинна мати перспективи інтеграції з Північноатлантичним альянсом, — цинічно заявив Пєсков.

Він повторив російський наратив про те, що вступ України до НАТО нібито становив би загрозу "для національних інтересів Росії". Він також додав, що нібито прагнення України до НАТО стало однією з першопричин конфлікту.

Водночас він відмовився коментувати повідомлення медіа про те, що США нібито готові визнати російський контроль над Кримом у рамках мирної угоди між Росією та Україною.