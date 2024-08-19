По словам помощника кремлевского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, страна-агрессорка отказывается от каких-либо вероятных переговоров с Украиной относительно завершения развязной преступной войны.
Главные тезисы
- Помощник Путина заявил о циничном отказе от переговоров с Украиной по завершению войны.
- Украина обвиняет российские войска в разрушении инфраструктуры, совершении преступлений и вынуждении граждан покидать свои дома.
- Советник руководителя ОП осудил преступную армию Путина, вынужденную воевать на собственной территории, и призвал завершить войну.
- Авиация страны-агрессора разрушает инфраструктуру, заставляет россиян бежать из своих домов, грабит магазины и дома. Украина призывает к миру на справедливых условиях.
- Ситуация требует прекращения войны и наступление мира, чтобы предотвратить дальнейшее страдания и разрушения.
У Путина цинично отказались от переговоров с Украиной
Он также затруднился назвать ориентировочные сроки вероятностных переговоров с Украиной, заявив, что ситуация будет зависеть от развития развязанной Кремлем преступной войны.
Что говорят в Украине
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к россиянам на фоне продолжения наступательной операции ВСУ в Курской области.
По его словам, преступная армия кремлевского диктатора Владимира Путина вынуждена воевать на собственной территории.
Российские захватчики обстреливают и штурмуют собственные города, подвергая опасности многих россиян.
Подоляк подчеркнул, что в настоящее время авиация страны-агрессорки тяжелыми авиационными бомбами разрушает инфраструктуру Курской области, заставляет десятки тысяч россиян покидать собственные дома.
Российские солдаты грабят лавки, гражданские дома своих соседей.
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