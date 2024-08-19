По словам помощника кремлевского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, страна-агрессорка отказывается от каких-либо вероятных переговоров с Украиной относительно завершения развязной преступной войны.

У Путина цинично отказались от переговоров с Украиной

На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем. …На данный момент, конечно, совсем было бы некстати вступать в любой переговорный процесс, – заявил Ушаков. Поделиться

Он также затруднился назвать ориентировочные сроки вероятностных переговоров с Украиной, заявив, что ситуация будет зависеть от развития развязанной Кремлем преступной войны.

Что говорят в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к россиянам на фоне продолжения наступательной операции ВСУ в Курской области.

Каждая война страшна, а война в русском стиле – безобразна. Без жалости к своим и чужим, когда уничтожению предпочитает восхищение. Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные русскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников - реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий, - подчеркнул Подоляк. Поделиться

По его словам, преступная армия кремлевского диктатора Владимира Путина вынуждена воевать на собственной территории.

Российские захватчики обстреливают и штурмуют собственные города, подвергая опасности многих россиян.

Подоляк подчеркнул, что в настоящее время авиация страны-агрессорки тяжелыми авиационными бомбами разрушает инфраструктуру Курской области, заставляет десятки тысяч россиян покидать собственные дома.

Российские солдаты грабят лавки, гражданские дома своих соседей.