У Путина цинично высказались по поводу переговоров с Украиной
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Политика
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У Путина цинично высказались по поводу переговоров с Украиной

Юрий Ушаков
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Источник:  online.ua

По словам помощника кремлевского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, страна-агрессорка отказывается от каких-либо вероятных переговоров с Украиной относительно завершения развязной преступной войны.

Главные тезисы

  • Помощник Путина заявил о циничном отказе от переговоров с Украиной по завершению войны.
  • Украина обвиняет российские войска в разрушении инфраструктуры, совершении преступлений и вынуждении граждан покидать свои дома.
  • Советник руководителя ОП осудил преступную армию Путина, вынужденную воевать на собственной территории, и призвал завершить войну.
  • Авиация страны-агрессора разрушает инфраструктуру, заставляет россиян бежать из своих домов, грабит магазины и дома. Украина призывает к миру на справедливых условиях.
  • Ситуация требует прекращения войны и наступление мира, чтобы предотвратить дальнейшее страдания и разрушения. 

У Путина цинично отказались от переговоров с Украиной

На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем. …На данный момент, конечно, совсем было бы некстати вступать в любой переговорный процесс, – заявил Ушаков.

Он также затруднился назвать ориентировочные сроки вероятностных переговоров с Украиной, заявив, что ситуация будет зависеть от развития развязанной Кремлем преступной войны.

Что говорят в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к россиянам на фоне продолжения наступательной операции ВСУ в Курской области.

Каждая война страшна, а война в русском стиле – безобразна. Без жалости к своим и чужим, когда уничтожению предпочитает восхищение. Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные русскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников - реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий, - подчеркнул Подоляк.

По его словам, преступная армия кремлевского диктатора Владимира Путина вынуждена воевать на собственной территории.

Российские захватчики обстреливают и штурмуют собственные города, подвергая опасности многих россиян.

Подоляк подчеркнул, что в настоящее время авиация страны-агрессорки тяжелыми авиационными бомбами разрушает инфраструктуру Курской области, заставляет десятки тысяч россиян покидать собственные дома.

Российские солдаты грабят лавки, гражданские дома своих соседей.

Россияне, привыкшие воспринимать войну как телевизионное шоу, теперь видят ее вблизи, своими глазами. Отвернуться больше не получится: мы не позволим. Если не хотите видеть войну, вы должны войну завершить, заставив свое "руководство" к миру на справедливых условиях. Но возможно ли это в стране, где неформальное рабство - синоним настоящего "русского мира", - подчеркнул Подоляк.

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