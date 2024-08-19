За словами помічника кремлівського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, країна-агресорка наразі відмовляється від будь-яких ймовірних перемовин з Україною стосовно завершення розв'язаної злочинної війни.
Головні тези:
- Ушаков заявив про відмову від переговорів з Україною щодо завершення війни.
- Українське керівництво реагує на продовження бойових дій та звинувачує російську армію в злочинах на власній території.
- Російські війська руйнують інфраструктуру, вчиняють злочини та змушують росіян покидати свої домівки.
- Україна закликає до завершення війни і миру на справедливих умовах, наголошуючи на необхідності примусити керівництво РФ до миру.
У Путіна цинічно відмовились від переговорів з Україною
Він також не зміг назвати орієнтовні терміни йомовірних переговорів з Україною, заявивши, що ситуація залежатиме від розвитку розв’язаної Кремлем злочинної війни.
Що кажуть в Україні
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до росіян на тлі продовження наступальної операції ЗСУ у Курській області.
За його словами, тепер злочинна армія кремлівського диктатора Володимира Путіна змушена воювати на власній території.
Російські загарбники обстрілюють і штурмують власні міста, наражаючи на небезпеку багатьох росіян.
Подоляк підкреслив, що наразі авіація країни-агресорки важкими авіаційними бомбами руйнує інфраструктуру Курської області, змушує десятки тисяч росіян покидати власні домівки.
Російські солдати грабують крамниці, цивільні будинки своїх сусідів.
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