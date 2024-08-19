У Путіна цинічно відмовились від переговорів з Україною

На даному етапі з урахуванням цієї авантюри розмовляти ми не будемо. ... На даний момент, звичайно, зовсім було б недоречно вступати в будь-який переговорний процес, - заявив Ушаков. Поширити

Він також не зміг назвати орієнтовні терміни йомовірних переговорів з Україною, заявивши, що ситуація залежатиме від розвитку розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Що кажуть в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до росіян на тлі продовження наступальної операції ЗСУ у Курській області.

Кожна війна страшна, а війна в російському стилі - потворна. Без жалю до своїх і чужих, коли знищенню віддається перевага над захопленням. Десятки років заживатимуть пустелі, випалені російськими бомбами на нашій землі. Деякі міста відновити не вдасться. Ракетно-бомбові удари по лікарнях, зґвалтування людей незалежно від статі та віку, викрадення дітей, розстріли полонених і власних відмовників - реальна "доктрина Герасимова" перетворила злочини на тактику бойових дій, - підкреслив Подоляк. Поширити

За його словами, тепер злочинна армія кремлівського диктатора Володимира Путіна змушена воювати на власній території.

Російські загарбники обстрілюють і штурмують власні міста, наражаючи на небезпеку багатьох росіян.

Подоляк підкреслив, що наразі авіація країни-агресорки важкими авіаційними бомбами руйнує інфраструктуру Курської області, змушує десятки тисяч росіян покидати власні домівки.

Російські солдати грабують крамниці, цивільні будинки своїх сусідів.