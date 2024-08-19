У Путіна цинічно висловились стосовно переговорів з Україною
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У Путіна цинічно висловились стосовно переговорів з Україною

Юрій Ушаков
Джерело:  online.ua

За словами помічника кремлівського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, країна-агресорка наразі відмовляється від будь-яких ймовірних перемовин з Україною стосовно завершення розв'язаної злочинної війни. 

Головні тези:

  • Ушаков заявив про відмову від переговорів з Україною щодо завершення війни.
  • Українське керівництво реагує на продовження бойових дій та звинувачує російську армію в злочинах на власній території.
  • Російські війська руйнують інфраструктуру, вчиняють злочини та змушують росіян покидати свої домівки.
  • Україна закликає до завершення війни і миру на справедливих умовах, наголошуючи на необхідності примусити керівництво РФ до миру.

У Путіна цинічно відмовились від переговорів з Україною

На даному етапі з урахуванням цієї авантюри розмовляти ми не будемо. ... На даний момент, звичайно, зовсім було б недоречно вступати в будь-який переговорний процес, - заявив Ушаков.

Він також не зміг назвати орієнтовні терміни йомовірних переговорів з Україною, заявивши, що ситуація залежатиме від розвитку розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Що кажуть в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до росіян на тлі продовження наступальної операції ЗСУ у Курській області.

Кожна війна страшна, а війна в російському стилі - потворна. Без жалю до своїх і чужих, коли знищенню віддається перевага над захопленням. Десятки років заживатимуть пустелі, випалені російськими бомбами на нашій землі. Деякі міста відновити не вдасться. Ракетно-бомбові удари по лікарнях, зґвалтування людей незалежно від статі та віку, викрадення дітей, розстріли полонених і власних відмовників - реальна "доктрина Герасимова" перетворила злочини на тактику бойових дій, - підкреслив Подоляк.

За його словами, тепер злочинна армія кремлівського диктатора Володимира Путіна змушена воювати на власній території.

Російські загарбники обстрілюють і штурмують власні міста, наражаючи на небезпеку багатьох росіян.

Подоляк підкреслив, що наразі авіація країни-агресорки важкими авіаційними бомбами руйнує інфраструктуру Курської області, змушує десятки тисяч росіян покидати власні домівки.

Російські солдати грабують крамниці, цивільні будинки своїх сусідів.

Росіяни, які звикли сприймати війну як телевізійне шоу, тепер бачать її зблизька, на власні очі. Відвернутися більше не вийде: ми не дозволимо. Якщо не хочете бачити війну, ви маєте війну завершити, примусивши своє "керівництво" до миру на справедливих умовах. Та чи можливо це в країні, де неформальне рабство є синонімом справжнього "русского мира", - наголосив Подоляк.

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