Российский депутат, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков утверждает, что США якобы «являются главным кандидатом на распад в ближайшее время» из-за нарастания внутренних конфликтов.
Главные тезисы
- Российский депутат Пушков предполагает возможный распад США в ближайшем будущем из-за внутренних конфликтов.
- Протесты в Калифорнии стали результатом иммиграционных рейдов и привели к напряженной обстановке.
У Путина прочат распад США
Об этом представитель правящей партии "Единая Россия" написал в Телеграмме.
По его словам, «в то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем, внутренняя конфликтность в США только нарастает».
Пушков также утверждает, что «в 21 веке Соединенные Штаты могут стать Разъединенными Штатами».
Следует отметить, что Пушков — наследственный советский и российский дипломат. Он также является главой делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ и одним из авторов поправок в конституцию РФ, позволивших Путину стать «пожизненным президентом».
Напомним, что протесты в Калифорнии вспыхнули после серии иммиграционных рейдов на прошлой неделе, в результате которых были арестованы более 100 человек. Люди вышли на митинги в центре Лос-Анджелеса и его окрестностях. Местные власти бросили стражей порядка для разгона демонстраций.
Власти Калифорнии подали судебный иск против Трампа из-за развертывания 2 тыс. нацгвардейцев без согласования со штатом, обвинив президента в попытках создать хаос в собственных политических целях.
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