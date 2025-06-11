Российский депутат, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков утверждает, что США якобы «являются главным кандидатом на распад в ближайшее время» из-за нарастания внутренних конфликтов.

У Путина прочат распад США

Об этом представитель правящей партии "Единая Россия" написал в Телеграмме.

В Калифорнии господствуют хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичом, поддоны с которыми кто-то бережно расставил по всему Лос-Анджелесу, как и во время бунтов 2020-го. губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом, по сути, поддерживает мятежников и во всем обвиняет федеральные власти. Поделиться

По его словам, «в то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем, внутренняя конфликтность в США только нарастает».

Пушков также утверждает, что «в 21 веке Соединенные Штаты могут стать Разъединенными Штатами».

Следует отметить, что Пушков — наследственный советский и российский дипломат. Он также является главой делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ и одним из авторов поправок в конституцию РФ, позволивших Путину стать «пожизненным президентом».

Напомним, что протесты в Калифорнии вспыхнули после серии иммиграционных рейдов на прошлой неделе, в результате которых были арестованы более 100 человек. Люди вышли на митинги в центре Лос-Анджелеса и его окрестностях. Местные власти бросили стражей порядка для разгона демонстраций.

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить в Лос-Анджелес силы Национальной гвардии. Поделиться

Власти Калифорнии подали судебный иск против Трампа из-за развертывания 2 тыс. нацгвардейцев без согласования со штатом, обвинив президента в попытках создать хаос в собственных политических целях.