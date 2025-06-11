Російський депутат, голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Олексій Пушков стверджує, що США нібито «є головним кандидатом на розпад найближчим часом» через наростання внутрішніх конфліктів.
Головні тези:
- У заяві російського депутата щодо можливого розпаду США відображено його прогнози.
- Пушков цинічно висуває тезу про можливість перетворення Сполучених Штатів на Роз'єднані Штати в недалекому майбутньому.
У Путіна пророкують розпад США
Про це представник правлячої партії «Единая Россия» написав у Телеграмі.
За його словами, «в той час, як у Брюсселі мріють про розпад Росії, якого не буде, головним кандидатом на розпад можуть стати США: країна може не витримати тих потужних розколів, які стрясають американське суспільство. Причому внутрішня конфліктність у США тільки наростає».
Пушков також стверджує, що «в 21-му столітті Сполучені Штати можуть стати Роз'єднаними Штатами».
Варто зазначити, що Пушков – спадковий радянський і російський дипломат. Він також є головою делегації Федеральних зборів РФ у ПАРЄ та одним з авторів поправок до конституції РФ, які дозволили Путіну стати «довічним президентом».
Нагадаємо, що протести в Каліфорнії спалахнули після серії імміграційних рейдів минулого тижня, внаслідок яких були заарештовані понад 100 осіб. Люди вийшли на мітинги в центрі Лос-Анджелеса та його околицях. Місцева влада кинула правоохоронців для розгону демонстрацій.
Влада Каліфорнії подала судовий позов проти Трампа через розгортання 2 тис нацгвардійців без узгодження зі штатом, звинувативши президента у спробах створити хаос задля власних політичних цілей.
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