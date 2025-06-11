У Путіна цинічно заявили про можливість розпаду США на тлі протестів
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У Путіна цинічно заявили про можливість розпаду США на тлі протестів

Пушков
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Джерело:  online.ua

Російський депутат, голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Олексій Пушков стверджує, що США нібито «є головним кандидатом на розпад найближчим часом» через наростання внутрішніх конфліктів.

Головні тези:

  • У заяві російського депутата щодо можливого розпаду США відображено його прогнози.
  • Пушков цинічно висуває тезу про можливість перетворення Сполучених Штатів на Роз'єднані Штати в недалекому майбутньому.

У Путіна пророкують розпад США

Про це представник правлячої партії «Единая Россия» написав у Телеграмі.

У Каліфорнії панують хаос і некерованість. Погромники закидають поліцейські машини цеглою, піддони з якою хтось дбайливо розставив по всьому Лос-Анджелесу, як і під час бунтів 2020-го. Всюди майорять мексиканські прапори, що стали символом бунту нелегальних мігрантів, яких Трамп має намір вислати з країни. Водночас губернатор штату, демократ Гевін Ньюсом, по суті, підтримує бунтівників і в усьому звинувачує федеральну владу.

За його словами, «в той час, як у Брюсселі мріють про розпад Росії, якого не буде, головним кандидатом на розпад можуть стати США: країна може не витримати тих потужних розколів, які стрясають американське суспільство. Причому внутрішня конфліктність у США тільки наростає».

Пушков також стверджує, що «в 21-му столітті Сполучені Штати можуть стати Роз'єднаними Штатами».

Варто зазначити, що Пушков – спадковий радянський і російський дипломат. Він також є головою делегації Федеральних зборів РФ у ПАРЄ та одним з авторів поправок до конституції РФ, які дозволили Путіну стати «довічним президентом».

Нагадаємо, що протести в Каліфорнії спалахнули після серії імміграційних рейдів минулого тижня, внаслідок яких були заарештовані понад 100 осіб. Люди вийшли на мітинги в центрі Лос-Анджелеса та його околицях. Місцева влада кинула правоохоронців для розгону демонстрацій.

Президент США Дональд Трамп розпорядився відправити до Лос-Анджелеса сили Національної гвардії.

Влада Каліфорнії подала судовий позов проти Трампа через розгортання 2 тис нацгвардійців без узгодження зі штатом, звинувативши президента у спробах створити хаос задля власних політичних цілей.

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