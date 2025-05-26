У Путина придумали циничную причину массированных ударов России по Украине

Комментируя последние российские массированные ракетно-дроновые удары по Украине, в Кремле заявили, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, одновременно являющееся его ответом президенту США Дональду Трампу, обнародовали российские медиа.
Главные тезисы
- Кремль придумал циничный повод для ударов России по Украине, оправдывая их необходимостью обеспечения безопасности страны.
- Президент Путин принимает меры по обеспечению безопасности России, утверждая, что решения принимаются в ответ будто бы на угрозы со стороны Украины.
Песков назвал циничную причину ударов по Украине
Песков похвалил американскую сторону за усилия, приложенные для "запуска переговорного процесса", и поблагодарил администрацию США, в том числе и Трампу, в то же время предположив, что у президента могла возникнуть "эмоциональная перегрузка".
Об этом, в частности, он сказал в ответ на резкие слова главы Белого дома.
Он добавил, что российский проект меморандума по урегулированию ситуации пока не передан Украине, мол, это "серьезный документ", нуждающийся в тщательной подготовке.
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