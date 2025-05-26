Комментируя последние российские массированные ракетно-дроновые удары по Украине, в Кремле заявили, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, одновременно являющееся его ответом президенту США Дональду Трампу, обнародовали российские медиа.

Песков назвал циничную причину ударов по Украине

Песков похвалил американскую сторону за усилия, приложенные для "запуска переговорного процесса", и поблагодарил администрацию США, в том числе и Трампу, в то же время предположив, что у президента могла возникнуть "эмоциональная перегрузка".

Об этом, в частности, он сказал в ответ на резкие слова главы Белого дома.

Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны. Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал иностранным лидерам в преддверии их прибытия в Москву на празднование дня победы. Эти угрозы киевского режима слышали все, и многие находившиеся здесь лидеры фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения удара дронами по территории РФ, по большим городам и по столице накануне столь важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры. Поделиться

Он добавил, что российский проект меморандума по урегулированию ситуации пока не передан Украине, мол, это "серьезный документ", нуждающийся в тщательной подготовке.