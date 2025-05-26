У Путина придумали циничную причину массированных ударов России по Украине
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина придумали циничную причину массированных ударов России по Украине

Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

Комментируя последние российские массированные ракетно-дроновые удары по Украине, в Кремле заявили, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, одновременно являющееся его ответом президенту США Дональду Трампу, обнародовали российские медиа.

Главные тезисы

  • Кремль придумал циничный повод для ударов России по Украине, оправдывая их необходимостью обеспечения безопасности страны.
  • Президент Путин принимает меры по обеспечению безопасности России, утверждая, что решения принимаются в ответ будто бы на угрозы со стороны Украины.

Песков назвал циничную причину ударов по Украине

Песков похвалил американскую сторону за усилия, приложенные для "запуска переговорного процесса", и поблагодарил администрацию США, в том числе и Трампу, в то же время предположив, что у президента могла возникнуть "эмоциональная перегрузка".

Об этом, в частности, он сказал в ответ на резкие слова главы Белого дома.

Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны. Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал иностранным лидерам в преддверии их прибытия в Москву на празднование дня победы. Эти угрозы киевского режима слышали все, и многие находившиеся здесь лидеры фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения удара дронами по территории РФ, по большим городам и по столице накануне столь важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры.

Он добавил, что российский проект меморандума по урегулированию ситуации пока не передан Украине, мол, это "серьезный документ", нуждающийся в тщательной подготовке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина остался последний шанс для прорыва на фронте — что произошло
Путин идет ва-банк
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Путин оказался в эпицентре "беспрецедентной" атаки Украины на Курщину
Путин мог попасть под удар Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин совершенно сошел с ума". Трамп сделал неожиданное заявление по поводу массированных атак РФ по Украине
Donald Trump
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?