У Путіна вигадали цинічну причину масованих ударів Росії по Україні

Коментуючи останні російські масовані ракетно-дронові удари по Україні, у Кремлі заявили, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки країни. Відповідну заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, яка одночасно є його відповіддю президенту США Дональду Трампу, оприлюднили російські медіа.

Пєсков назвав цинічну причину ударів по Україні

Пєсков похвалив американську сторону за зусилля, докладені для "запуску переговорного процесу", і подякував адміністрації США, у тому числі і Трампу, водночас припустивши, що у президента могло виникнути "емоційне перевантаження".

Про це, зокрема, він сказав у відповідь на різкі слова очільника Білого дому.

Президент Путін приймає ті рішення, які потрібні для забезпечення безпеки нашої країни. Усі ми були свідками того, як київський режим погрожував іноземним лідерам напередодні їх прибуття в Москву на святкування дня перемоги. Ці погрози київського режиму чули всі, і багато лідерів, які перебували тут, фактично стали свідками спроб київського режиму завдання удару дронами по території РФ, по великих містах і по столиці напередодні такого важливого дня. Ці спроби тривають, ми змушені вживати заходи. Поширити

Він додав, що російський проєкт меморандуму з урегулювання ситуації поки не переданий Україні, мовляв, це "серйозний документ", який потребує ретельної підготовки.