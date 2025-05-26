Коментуючи останні російські масовані ракетно-дронові удари по Україні, у Кремлі заявили, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки країни. Відповідну заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, яка одночасно є його відповіддю президенту США Дональду Трампу, оприлюднили російські медіа.
Головні тези:
- Кремль вигадав цинічну причину масованих ударів Росії по Україні, стверджуючи, що це необхідно для забезпечення безпеки країни.
- Прессекретар Путіна назвав американську сторону зацікавленою в переговорному процесі, у той час, як українські погрози стали приводом для ракетно-дронових ударів.
- Президент Путін стверджує, що ухиляється від потенційних загроз і вживає заходів для забезпечення безпеки Росії у зв'язку зі спробами ударів по російській території.
Пєсков назвав цинічну причину ударів по Україні
Пєсков похвалив американську сторону за зусилля, докладені для "запуску переговорного процесу", і подякував адміністрації США, у тому числі і Трампу, водночас припустивши, що у президента могло виникнути "емоційне перевантаження".
Про це, зокрема, він сказав у відповідь на різкі слова очільника Білого дому.
Він додав, що російський проєкт меморандуму з урегулювання ситуації поки не переданий Україні, мовляв, це "серйозний документ", який потребує ретельної підготовки.
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