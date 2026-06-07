У Путина заговорили о тайных переговорах с командой Зеленского

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что команда Владимира Путина уже проводила секретные переговоры с украинскими коллегами касательно завершения войны.
Главные тезисы
- В Кремле уверяют, что в Киев ездил известный российский бизнесмен.
- Нардеп Гончаренко предположил, что речь идет о Романе Абрамовиче.
В Кремле уверяют, что разговаривают с Украиной о завершении войны
По словам Юрия Ушакова, известный российский бизнесмен приезжал в Киев для негласных переговоров касательно мира.
Что важно понимать, Ушаков не захотел раскрыть имя бизнесмена, который якобы совершал визит в Киев.
К слову, несколько дней назад глава Кремля Владимир Путин, реагируя на открытое письмо Зеленского, заявил, что "один из представителей [российских] бизнес-кругов" по приглашению Украины и с разрешения Москвы ездил в Киев для негласных переговоров о мире.
Как утверждает депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, такие переговоры, вероятно, действительно имели место. Он озвучил предположение, что с Владимиром Зеленским мог встречаться олигарх Роман Абрамович.
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