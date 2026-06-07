У Путина заговорили о тайных переговорах с командой Зеленского

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что команда Владимира Путина уже проводила секретные переговоры с украинскими коллегами касательно завершения войны.

В Кремле уверяют, что разговаривают с Украиной о завершении войны

По словам Юрия Ушакова, известный российский бизнесмен приезжал в Киев для негласных переговоров касательно мира.

У нас есть как открытые, так и закрытые (контакты с Украиной — ред.). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, — заявил помощник Путин. Поделиться

Что важно понимать, Ушаков не захотел раскрыть имя бизнесмена, который якобы совершал визит в Киев.

([В Киев ездил — ред.) достаточно большой бизнесмен. Его многие знают. Юрий Ушаков Помощник российского диктатора Владимира Путина

К слову, несколько дней назад глава Кремля Владимир Путин, реагируя на открытое письмо Зеленского, заявил, что "один из представителей [российских] бизнес-кругов" по приглашению Украины и с разрешения Москвы ездил в Киев для негласных переговоров о мире.