У Путина заговорили о тайных переговорах с командой Зеленского
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У Путина заговорили о тайных переговорах с командой Зеленского

Путин
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Источник:  online.ua

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что команда Владимира Путина уже проводила секретные переговоры с украинскими коллегами касательно завершения войны.

Главные тезисы

  • В Кремле уверяют, что в Киев ездил известный российский бизнесмен.
  • Нардеп Гончаренко предположил, что речь идет о Романе Абрамовиче.

В Кремле уверяют, что разговаривают с Украиной о завершении войны

По словам Юрия Ушакова, известный российский бизнесмен приезжал в Киев для негласных переговоров касательно мира.

У нас есть как открытые, так и закрытые (контакты с Украиной — ред.). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров, — заявил помощник Путин.

Что важно понимать, Ушаков не захотел раскрыть имя бизнесмена, который якобы совершал визит в Киев.

([В Киев ездил — ред.) достаточно большой бизнесмен. Его многие знают.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Помощник российского диктатора Владимира Путина

К слову, несколько дней назад глава Кремля Владимир Путин, реагируя на открытое письмо Зеленского, заявил, что "один из представителей [российских] бизнес-кругов" по приглашению Украины и с разрешения Москвы ездил в Киев для негласных переговоров о мире.

Как утверждает депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, такие переговоры, вероятно, действительно имели место. Он озвучил предположение, что с Владимиром Зеленским мог встречаться олигарх Роман Абрамович.

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Категория
Политика
Дата публикации
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