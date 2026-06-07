У Путіна заговорили про таємні перемовини з командою Зеленського

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що команда Володимира Путіна уже проводила секретні переговори з українськими колегами щодо завершення війни.
Головні тези:
- У Кремлі запевняють, що до Києва їздив відомий російський бізнесмен.
- Нардеп Гончаренко припустив, що йдеться про Романа Абрамовича.
У Кремлі запевняють, що розмовляють з Україною про завершення війни
За словами Юрія Ушакова, відомий російський бізнесмен приїжджав до Києва для негласних переговорів про мир.
Що важливо розуміти, Ушаков не захотів розкрити ім'я бізнесмена, який нібито здійснював візит до Києва.
До слова, кілька днів тому глава Кремля Володимир Путін, реагуючи на відкритий лист Зеленського, заявив, що "один із представників [російських] бізнес-кіл" на запрошення України та з дозволу Москви їздив до Києва для негласних переговорів про мир.
Як стверджує депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, такі переговори, ймовірно, дійсно мали місце. Він озвучив припущення, що з Володимиром Зеленським міг зустрічатися олігарх Роман Абрамович.
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