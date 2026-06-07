У Путіна заговорили про таємні перемовини з командою Зеленського

У Кремлі запевняють, що розмовляють з Україною про завершення війни

За словами Юрія Ушакова, відомий російський бізнесмен приїжджав до Києва для негласних переговорів про мир.

У нас є як відкриті, так і закриті (контакти з Україною — ред.). Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів, — заявив помічник Путін. Поширити

Що важливо розуміти, Ушаков не захотів розкрити ім'я бізнесмена, який нібито здійснював візит до Києва.

([До Києва їздив — ред.) досить великий бізнесмен. Його багато хто знає. Юрій Ушаков Помічник російського диктатора Володимира Путіна

До слова, кілька днів тому глава Кремля Володимир Путін, реагуючи на відкритий лист Зеленського, заявив, що "один із представників [російських] бізнес-кіл" на запрошення України та з дозволу Москви їздив до Києва для негласних переговорів про мир.