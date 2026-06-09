У Путина злятся, что весь мир читал открытое письмо Зеленского

Российские власти нашли новый повод для претензий в адрес официального Киева. В этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров жалуется, что открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского к диктатору Путину видели и читали буквально все.

Лавров не понимает, в чем смысл открытого письма Зеленского

По словам скандального российского дипломата, Кремль раздражен, что письмо "разошлось по всему миру".

Он цинично заявил, что "вежливые люди так не ведут себя", пишет Euronews.

Сергей Лавров начал придумывать, что для Кремля это "свидетельствует о том, что Украина не заинтересована в переговорах", несмотря на многократные попытки Киева начать переговоры с Москвой.

Министр иностранных дел России повторил слова Путина о том, что "не переговоры, а действия участвующих" на передовой "имеют решающее значение для результата" полномасштабного вторжения Москвы. Поделиться

Лавров также начал жаловаться, что Штаты не проявляют никакого интереса к возвращению к тому, что, по словам Кремля, было "договоренностью, достигнутой в Анкоридже" летом 2025 года.