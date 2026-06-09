У Путіна лютують, що весь світ читав відкритий лист Зеленського

Російська влада знайшла новий привід для претензій на адресу офіційного Києва. Цього разу глава МЗС РФ Сергій Лавров скаржиться, що відкритий лист українського лідера Володимира Зеленського до диктатора Путіна бачили та читали буквально всі.

Лавров не розуміє, в чому сенс відкритого листа Зеленського

За словами скандального російського дипломата, Кремль роздратований, що лист "розійшовся по всьому світу".

Він цинічно заявив, що "ввічливі люди так не поводяться", пише Еuronews.

Сергій Лавров почав вигадувати, що для Кремля це "свідчить про те, що Україна не зацікавлена в переговорах", попри багаторазові спроби Києва розпочати переговори з Москвою.

Міністр закордонних справ Росії повторив слова Путіна про те, що "не переговори, а дії тих, хто бере участь" на передовій, "мають вирішальне значення для результату" повномасштабного вторгнення Москви. Поширити

Лавров також почав скаржитися, що Штати не проявляють жодного інтересу до повернення до того, що, за словами Кремля, було "домовленістю, досягнутою в Анкориджі" влітку 2025 року.