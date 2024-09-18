У солдат РФ массовые пищевые отравления на передовой в Харьковской области

Среди российских окупантов участились массовые отравления на передовой в Харьковской области. Причиной этого некачественная пища и вода.

Среди окупантов РФ массовые отравления из-за некачественной пищи

По информации ВСУ, известны массовые случаи отравлений среди российских военных.

На передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии фиксируются многочисленные случаи желудочно-кишечных расстройств из-за низкого качества продуктов и воды. Поэтому возникает острая потребность в медикаментах, что приводит к снижению морально-психологического состояния оккупантов, — говорится в сообщении. Поделиться

Также, как сообщают ВСУ, в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник осуществляет единичное перемещение личного состава для пополнения потерь на передовых позициях.

В целом, за последние сутки ситуация на Харьковском направлении осталась стабильной. Потери врага составили 85 человек, из них 24 — безвозвратные, 59 — санитарные. Двое русских военных сдались в плен.

Кроме того, россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.

При поддержке авиации противника на Купянском направлении в сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецкая, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки. Поделиться