У солдат РФ массовые пищевые отравления на передовой в Харьковской области

Среди российских окупантов участились массовые отравления на передовой в Харьковской области. Причиной этого некачественная пища и вода.
Главные тезисы
- Массовые отравления у российских военных в Харьковской области обусловлены некачественной пищей и водой, приводящей к желудочно-кишечным расстройствам.
- Информация ВСУ свидетельствует о численных случаях отравлений и снижении боеспособности оккупантов из-за неудовлетворительного качества продуктов.
- На фронте зафиксированы столкновения и атаки противника на различных направлениях Харьковской области, что требует постоянного контроля и обороны.
- Боевые действия на направлениях включают штурмы и бомбардировки, отражение атак требует активного участия войск обороны.
Среди окупантов РФ массовые отравления из-за некачественной пищи
По информации ВСУ, известны массовые случаи отравлений среди российских военных.
Также, как сообщают ВСУ, в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник осуществляет единичное перемещение личного состава для пополнения потерь на передовых позициях.
В целом, за последние сутки ситуация на Харьковском направлении осталась стабильной. Потери врага составили 85 человек, из них 24 — безвозвратные, 59 — санитарные. Двое русских военных сдались в плен.
Кроме того, россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.
При поддержке авиации противника на Купянском направлении в сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецкая, Дачного и Нелиповки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак в направлении Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
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