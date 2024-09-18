У солдат РФ массовые пищевые отравления на передовой в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

У солдат РФ массовые пищевые отравления на передовой в Харьковской области

ОТГ "Харьков"
У солдат РФ массовые пищевые отравления на передовой в Харьковской области
Читати українською

Среди российских окупантов участились массовые отравления на передовой в Харьковской области. Причиной этого некачественная пища и вода.

Главные тезисы

  • Массовые отравления у российских военных в Харьковской области обусловлены некачественной пищей и водой, приводящей к желудочно-кишечным расстройствам.
  • Информация ВСУ свидетельствует о численных случаях отравлений и снижении боеспособности оккупантов из-за неудовлетворительного качества продуктов.
  • На фронте зафиксированы столкновения и атаки противника на различных направлениях Харьковской области, что требует постоянного контроля и обороны.
  • Боевые действия на направлениях включают штурмы и бомбардировки, отражение атак требует активного участия войск обороны.

Среди окупантов РФ массовые отравления из-за некачественной пищи

По информации ВСУ, известны массовые случаи отравлений среди российских военных.

На передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии фиксируются многочисленные случаи желудочно-кишечных расстройств из-за низкого качества продуктов и воды. Поэтому возникает острая потребность в медикаментах, что приводит к снижению морально-психологического состояния оккупантов, — говорится в сообщении.

Также, как сообщают ВСУ, в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник осуществляет единичное перемещение личного состава для пополнения потерь на передовых позициях.

В целом, за последние сутки ситуация на Харьковском направлении осталась стабильной. Потери врага составили 85 человек, из них 24 — безвозвратные, 59 — санитарные. Двое русских военных сдались в плен.

Кроме того, россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.

  • При поддержке авиации противника на Купянском направлении в сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

  • На лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецкая, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак в направлении Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"План Б" для разгрома РФ. К чему на самом деле Запад подталкивает Украину
"План Б" для разгрома РФ. К чему на самом деле Запад подталкивает Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минус более 1100 солдат и 23 артсистемы. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
Генштаб ВСУ
Минус более 1100 солдат и 23 артсистемы. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс солдат
Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс солдат

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?