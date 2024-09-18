У солдатів РФ масові харчові отруєння на передовій у Харківській області

Серед російських окупантів почастішали масові отруєння на передовій у Харківській області. Причиною цього є неякісна їжа та вода.
Головні тези:
- Масові отруєння серед російських військових у Харківській області спричинені неякісною їжею та водою на передовій.
- ЗСУ фіксують численні випадки шлунково-кишкових розладів у 11-му танковому полку 18-ї мотострілецької дивізії російських окупантів.
- Втрати ворога включають 85 осіб, з них 24 безповоротні, та 78 одиниць озброєння і військової техніки.
- У різних районах Харківської області ворог продовжує атакувати, але ситуація на фронті залишається контрольованою.
Серед окупантів РФ масові отруєння через неякісну їжу
За інформацією ЗСУ відомі масові випадки отруєнь серед російських військових.
Також як повідомляють ЗСУ, в районі населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області противник здійснює поодиноке переміщення особового складу для поповнення втрат на передових позиціях.
Загалом за останню добу ситуація на Харківському напрямку залишилася стабільною. Втрати ворога склали 85 осіб, з них 24 — безповоротні, 59 — санітарні. Двоє російських військових здалися в полон.
Крім того, росіяни втратили знищеними та пошкодженими 78 одиниць озброєння та військової техніки.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнень.
За підтримки авіації противника на Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.
На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.
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