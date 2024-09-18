У солдатів РФ масові харчові отруєння на передовій у Харківській області

На передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії фіксуються численні випадки шлунково-кишкових розладів через низьку якість продуктів і питної води. Через це виникає гостра потреба у медикаментах, що призводить до зниження морально-психологічного стану окупантів, — йдеться в повідомленні.