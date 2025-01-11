У Трампа планируют заключить соглашение по прекращению огня в Газе — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

У Трампа планируют заключить соглашение по прекращению огня в Газе — когда именно

Переговоры
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Источник:  Axios

11 января спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф прибыл в Израиль. Цель визита — добиться соглашения об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.

Главные тезисы

  • Планы Трампа по заключению соглашения по прекращению огня в Газе до 20 января.
  • Переговоры между Израилем и ХАМАСом проводятся при посредничестве Катара, Египта и США.
  • Ожидается освобождение 33 заложников, прекращение огня на определенный срок и освобождение палестинских заключенных.
  • Соглашение об освобождении заложников в Газе тесно координируется администрацией Байдена и Трампа.
  • Соглашение может помочь ускорить достижение мира в регионе и прекращение военных действий в Газе.

У Трампа хотят прекратить огонь в Газе

Виткофф отправился в Израиль из Катара в рамках предпринятых в последнюю минуту усилий избранного президента США Дональда Трампа, чтобы оказывать давление на все участвующие в переговорах стороны с целью заключить соглашение до 20 января.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что до этого, 10 января, Виткофф передал премьер-министру Катару на встрече в Дохе сообщение о том, что Трамп хочет увидеть соглашение в течение нескольких дней.

Сегодня же на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху спецпредставитель подчеркнул, что цель Трампа — достигнуть соглашения до 20 января.

Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Виткофф несколько раз подчеркивал цель Дня инаугурации Трампа во время консультаций по Нетаньяху и израильской переговорной группе.

По словам чиновника, в последние дни наблюдается сужение пробелов в переговорах между Израилем и ХАМАСом, но некоторые проблемы все еще остаются. Он отметил, что стороны еще не "в зоне согласия", но очень близки к этому.

Есть шанс добиться соглашения, но это серьезная проблема. Руководители израильской переговорной группы не поехали в Катар, если бы не считали, что соглашение может быть достигнуто. Это будет сложно, но группа сделает все возможное для достижения соглашения.

В офисе Нетаньяху перед этим сообщали, что во время встречи члены израильской переговорной группы и советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку, находящийся в Дохе Брет МакГерк, приняли участие в телефонной конференции для обсуждения статуса переговоров.

В конце встречи Нетаньяху поручил директору "Моссада" Давиду Барнеа, директору "Шин Бет" Ронену Бару и генералу ЦАХАЛу Ницану Аллону немедленно отправиться в Доху, чтобы ускорить заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.

Переговоры между Израилем и ХАМАСом: что известно

Axios пишет, что косвенные переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США все еще продолжаются в Дохе. Американские чиновники говорят, что Макгерк и Виткофф координируют свои усилия.

Известно, что около 98 заложников все еще находятся ХАМАСом в Газе, среди них 7 американцев. По данным израильской разведки, примерно половина заложников, включая трех американцев, предположительно, все еще живы.

Если сделка будет достигнута, первый этап может предусматривать освобождение 33 заложников — некоторые из них еще живы, а некоторые мертвы.

Ожидается, что первый этап также будет включать прекращение огня в Газе на период от шести до семи недель и освобождение сотен палестинских заключенных, включая тех, кто убивал израильтян.

Напомним, на днях спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена тесно сотрудничает с администрацией Трампа по заключению соглашения об освобождении заложников в Газе. Он отметил, что это поможет новому президенту и его команде ускорить достижение соглашения.

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