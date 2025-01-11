У Трампа планують укласти угоду щодо припинення вогню у Газі — коли саме
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У Трампа планують укласти угоду щодо припинення вогню у Газі — коли саме

Переговори
Джерело:  Axios

11 січня спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю. Мета візиту — домогтися угоди про звільнення заручників у Газі та припинення вогню.

Головні тези:

  • Спецпредставник Трампа прибув до Ізраїлю для тиску на сторони в переговорах щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі.
  • Переговори між Ізраїлем та ХАМАСом тривають під посередництвом Катару, Єгипту та США.
  • Очікується, що угода може передбачати звільнення 33 заручників, припинення вогню на деякий термін та звільнення палестинських в'язнів.
  • Адміністрація Байдена тісно співпрацює з адміністрацією Трампа для укладення угоди про звільнення заручників у Газі.
  • Прогнозується, що угода може бути укладена до 20 січня, але ще залишаються певні проблеми, які потребують вирішення.

У Трампа хочуть припинити вогонь у Газі

Віткофф вирушив до Ізраїлю з Катару в рамках вжитих в останню хвилину зусиль обраного президента США Дональда Трампа, щоб чинити тиск на всі сторони, які беруть участь у переговорах, з метою укласти угоду до 20 січня.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив Axios, що до цього, 10 січня, Віткофф передав прем'єр-міністру Катару на зустрічі в Досі повідомлення про те, що Трамп хоче побачити угоду протягом кількох днів.

Сьогодні ж на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху спецпредставник наголосив, що мета Трампа досягти угоди до 20 січня.

Інший високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що Віткофф кілька разів наголошував на меті Дня інавгурації Трампа під час консультацій із Нетаньягу та ізраїльською переговорною групою.

За словами чиновника, останніми днями спостерігається звуження прогалин у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС, але деякі проблеми все ще залишаються. Він зазначив, що сторони ще не "в зоні згоди", але дуже близькі до цього.

Є шанс досягти угоди, але це серйозна проблема. Керівники ізраїльської переговорної групи не поїхали б до Катару, якби не вважали, що угода може бути досягнута. Це буде складно, але група зробить усе можливе, щоб досягти угоди.

В офісі Нетаньягу перед цим повідомляли, що під час зустрічі члени ізраїльської переговорної групи та радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу, Брет МакГерк, який перебуває в Досі, взяли участь у телефонній конференції для обговорення статусу переговорів.

Наприкінці зустрічі Нетаньягу доручив директору "Моссаду" Давиду Барнеа, директору "Шин Бет" Ронену Бару та генералу ЦАХАЛу Ніцану Алону негайно вирушити до Дохи, щоб прискорити укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС: що відомо

Axios пише, що непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару, Єгипту і США все ще тривають у Досі. Американські чиновники кажуть, що МакГерк і Віткофф координують свої зусилля.

Відомо, що близько 98 заручників все ще утримуються ХАМАСом у Газі, серед них 7 американців. За даними ізраїльської розвідки, приблизно половина заручників, включно з трьома американцями, імовірно, все ще живі.

Якщо угоду буде досягнуто, перший етап може передбачати звільнення 33 заручників - деякі з них ще живі, а деякі мертві.

Очікується, що перший етап також включатиме припинення вогню в Газі на період від шести до семи тижнів і звільнення сотень палестинських в'язнів, включно з тими, хто вбивав ізраїльтян.

Нагадаємо, днями спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з адміністрацією Трампа задля укладення угоди про звільнення заручників у Газі. Він зазначив, що це допоможе новому президенту та його команді прискорити досягнення угоди.

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