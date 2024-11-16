У Трампа разработали хитрый план по нейтрализации Ирана
Категория
Экономика
Дата публикации

У Трампа разработали хитрый план по нейтрализации Ирана

Дональд Трамп
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Источник:  The Financial Times

Представители президентской команды республиканца Дональда Трампа разработали план с целью доведения Ирана до банкротства.

Главные тезисы

  • Представители команды Трампа разработали план по доведению Ирана до банкротства через усиление санкций и ограничения на продажу нефти.
  • Стратегия максимального давления направлена на прекращение финансирования ядерного оружия и сотрудничества Ирана с Россией.
  • Евросовет готовит новый пакет санкций против Ирана за военную помощь России в войне против Украины, включая компании, занимающиеся поставкой военной техники.
  • Цель плана Трампа - приостановление международного военного сотрудничества Ирана и России для укрепления безопасности региона.
  • Ожидается новый пакет санкций, включающий физические и юридические лица, связанные с поставками военного оборудования между Ираном и Россией.

Как у Трампа планируют обуздать Иран

По информации журналистов издания, представители администрации Трампа планируют вернуться к политике максимального давления с целью довести Иран до банкротства и нарушить способность Тегерана финансировать разработку ядерного оружия.

Авторы материала со ссылкой на анонимные источники утверждают, что внешняя политика Трампа по Ирану будет базироваться на усилении санкций, в частности, ограничений на продажу нефти.

Он полон решимости восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно быстрее разорить Иран, — заявил один из экспертов в сфере безопасности, знакомый с планами команды Трампа.

В Трампе планируют довести Иран до банкротства
Дональд Трамп

В публикации подчеркивается, что Трамп планирует поменять внешнюю политику США на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Однако в предвыборных заявлениях республиканец отмечал, что стремится достичь соглашения с Ираном.

Что известно о новых возможных санкциях против Ирана со стороны ЕС и США

По информации Радио Свобода, Евросовет в понедельник, 18 ноября, на уровне глав МИД планирует обсудить новый пакет санкций против Ирана за военную помощь России в преступной войне против Украины.

Также будут санкции: есть политическая договоренность о втором пакете против Ирана относительно передачи России баллистических ракет… И мы уже работаем над пятнадцатым пакетом, — отметил один из европейских чиновников.

Он отметил, что новый пакет санкций будет похож на предыдущий.

Ничего кардинального — только добавление новых людей и создание новых организаций. По сути, мы хотим продолжать давление на Иран, посылая Тегерану четкое сообщение о том, что он должен прекратить военное сотрудничество с Россией, — объясняет представитель ЕС.

Ожидается, что в санкционный список попадут одно физическое лицо и четыре юридические компании, в том числе три российские судоходные компании, доставляющие в РФ иранские военные товары, включая компоненты дронов, а также национальный морской перевозчик Ирана.

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