В Трампе планируют довести Иран до банкротства

Как у Трампа планируют обуздать Иран

По информации журналистов издания, представители администрации Трампа планируют вернуться к политике максимального давления с целью довести Иран до банкротства и нарушить способность Тегерана финансировать разработку ядерного оружия.

Авторы материала со ссылкой на анонимные источники утверждают, что внешняя политика Трампа по Ирану будет базироваться на усилении санкций, в частности, ограничений на продажу нефти.

Он полон решимости восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно быстрее разорить Иран, — заявил один из экспертов в сфере безопасности, знакомый с планами команды Трампа. Поделиться

Дональд Трамп

В публикации подчеркивается, что Трамп планирует поменять внешнюю политику США на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Однако в предвыборных заявлениях республиканец отмечал, что стремится достичь соглашения с Ираном.

Что известно о новых возможных санкциях против Ирана со стороны ЕС и США

По информации Радио Свобода, Евросовет в понедельник, 18 ноября, на уровне глав МИД планирует обсудить новый пакет санкций против Ирана за военную помощь России в преступной войне против Украины.

Также будут санкции: есть политическая договоренность о втором пакете против Ирана относительно передачи России баллистических ракет… И мы уже работаем над пятнадцатым пакетом, — отметил один из европейских чиновников. Поделиться

Он отметил, что новый пакет санкций будет похож на предыдущий.

Ничего кардинального — только добавление новых людей и создание новых организаций. По сути, мы хотим продолжать давление на Иран, посылая Тегерану четкое сообщение о том, что он должен прекратить военное сотрудничество с Россией, — объясняет представитель ЕС. Поделиться

Ожидается, что в санкционный список попадут одно физическое лицо и четыре юридические компании, в том числе три российские судоходные компании, доставляющие в РФ иранские военные товары, включая компоненты дронов, а также национальный морской перевозчик Ирана.