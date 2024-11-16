В Трампе планируют довести Иран до банкротства

Представители президентской команды республиканца Дональда Трампа разработали план с целью доведения Ирана до банкротства.
Главные тезисы
- Представители команды Трампа разработали план по доведению Ирана до банкротства через усиление санкций и ограничения на продажу нефти.
- Стратегия максимального давления направлена на прекращение финансирования ядерного оружия и сотрудничества Ирана с Россией.
- Евросовет готовит новый пакет санкций против Ирана за военную помощь России в войне против Украины, включая компании, занимающиеся поставкой военной техники.
- Цель плана Трампа - приостановление международного военного сотрудничества Ирана и России для укрепления безопасности региона.
- Ожидается новый пакет санкций, включающий физические и юридические лица, связанные с поставками военного оборудования между Ираном и Россией.
Как у Трампа планируют обуздать Иран
По информации журналистов издания, представители администрации Трампа планируют вернуться к политике максимального давления с целью довести Иран до банкротства и нарушить способность Тегерана финансировать разработку ядерного оружия.
Авторы материала со ссылкой на анонимные источники утверждают, что внешняя политика Трампа по Ирану будет базироваться на усилении санкций, в частности, ограничений на продажу нефти.
В публикации подчеркивается, что Трамп планирует поменять внешнюю политику США на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Однако в предвыборных заявлениях республиканец отмечал, что стремится достичь соглашения с Ираном.
Что известно о новых возможных санкциях против Ирана со стороны ЕС и США
По информации Радио Свобода, Евросовет в понедельник, 18 ноября, на уровне глав МИД планирует обсудить новый пакет санкций против Ирана за военную помощь России в преступной войне против Украины.
Он отметил, что новый пакет санкций будет похож на предыдущий.
Ожидается, что в санкционный список попадут одно физическое лицо и четыре юридические компании, в том числе три российские судоходные компании, доставляющие в РФ иранские военные товары, включая компоненты дронов, а также национальный морской перевозчик Ирана.
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