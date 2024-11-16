У Трампа планують довести Іран до банкрутства

Представники президентської команди республіканця Дональда Трампа розробили план із метою доведення Ірану до банкрутства.
Головні тези:
- Представники президентської команди Трампа розробили план з метою доведення Ірану до банкрутства.
- Стратегія максимального тиску передбачає зміцнення санкцій та обмежень на продаж нафти для припинення фінансування ядерної зброї.
- Єврорада готує новий пакет санкцій проти Ірану за військову допомогу Росії у війні проти України.
- Санкції мають вплинути на російські та іранські компанії, які займаються постачанням військової техніки.
- Мета плану Трампа - призупинення міжнародної військової співпраці між Іраном та Росією, щоб укріпити безпеку регіону.
Як у Трампа планують приборкати Іран
За інформацією журналістів видання, представники адміністрації Трампа планують повернутись до політики максимального тиску із метою довести Іран до банкрутства та порушити здатність Тегерану фінансувати розробку ядерної зброї.
Автори матеріалу із посиланням на анонімні джерела стверджують, що зовнішня політика Трампа щодо Ірану буде базуватись на посиленні санкцій, зокрема, обмежень на продаж нафти.
У публікації підкреслюється, що Трамп планує змінити зовнішню політику США на тлі загострення на Близькому Сході.
Однак у передвиборчих заявах республіканець зазначав, що прагне досягти угоди з Іраном.
Що відомо про нові ймовірні санкції проти Ірану з боку ЄС та США
За інформацією “Радіо Свобода”, Єврорада у понеділок, 18 листопада, на рівні глав МЗС планує обговорити новий пакет санкцій проти Ірану за військову допомогу Росії у злочинній війні проти України.
Він зазначив, що новий пакет санкцій буде схожим на попередній.
Очікується, що до санкційного списку потраплять одна фізична особа і чотири юридичні компанії, зокрема три російські судноплавні компанії, що доставляють до РФ іранські військові товари включно з компонентами дронів, а також — національний морський перевізник Ірану.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-