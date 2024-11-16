У Трампа розробили хитрий план з нейтралізації Ірану
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Трампа розробили хитрий план з нейтралізації Ірану

Дональд Трамп
Джерело:  The Financial Times

Представники президентської команди республіканця Дональда Трампа розробили план із метою доведення Ірану до банкрутства. 

Головні тези:

  • Представники президентської команди Трампа розробили план з метою доведення Ірану до банкрутства.
  • Стратегія максимального тиску передбачає зміцнення санкцій та обмежень на продаж нафти для припинення фінансування ядерної зброї.
  • Єврорада готує новий пакет санкцій проти Ірану за військову допомогу Росії у війні проти України.
  • Санкції мають вплинути на російські та іранські компанії, які займаються постачанням військової техніки.
  • Мета плану Трампа - призупинення міжнародної військової співпраці між Іраном та Росією, щоб укріпити безпеку регіону.

Як у Трампа планують приборкати Іран

За інформацією журналістів видання, представники адміністрації Трампа планують повернутись до політики максимального тиску із метою довести Іран до банкрутства та порушити здатність Тегерану фінансувати розробку ядерної зброї.

Автори матеріалу із посиланням на анонімні джерела стверджують, що зовнішня політика Трампа щодо Ірану буде базуватись на посиленні санкцій, зокрема, обмежень на продаж нафти.

Він сповнений рішучості відновити стратегію максимального тиску, щоб якнайшвидше розорити Іран, — заявив один з експертів у сфері безпеки, знайомий з планами команди Трампа.

У Трампа планують довести Іран до банкрутства
Дональд Трамп

У публікації підкреслюється, що Трамп планує змінити зовнішню політику США на тлі загострення на Близькому Сході.

Однак у передвиборчих заявах республіканець зазначав, що прагне досягти угоди з Іраном.

Що відомо про нові ймовірні санкції проти Ірану з боку ЄС та США

За інформацією “Радіо Свобода”, Єврорада у понеділок, 18 листопада, на рівні глав МЗС планує обговорити новий пакет санкцій проти Ірану за військову допомогу Росії у злочинній війні проти України.

Також будуть санкції: маємо політичну домовленість про другий пакет проти Ірану щодо передачі Росії балістичних ракет… І ми вже працюємо над п’ятнадцятим пакетом, — зазначив один з європейських посадовців.

Він зазначив, що новий пакет санкцій буде схожим на попередній.

Нічого кардинального — лише додавання нових людей і створення нових організацій. По суті, ми хочемо продовжувати тиск на Іран, надсилаючи Тегерану чітке повідомлення, що він має припинити військову співпрацю з Росією, — пояснює представник ЄС.

Очікується, що до санкційного списку потраплять одна фізична особа і чотири юридичні компанії, зокрема три російські судноплавні компанії, що доставляють до РФ іранські військові товари включно з компонентами дронів, а також — національний морський перевізник Ірану.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США розширили санкції проти нафтохімічної галузі Ірану
Мінфін США
США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР та Іран постачають Росії більшу частину снарядів для війни проти України
Снаряди
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Маск таємно зустрівся з послом Ірану в ООН
Ілон Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?