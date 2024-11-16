У Трампа планують довести Іран до банкрутства

Як у Трампа планують приборкати Іран

За інформацією журналістів видання, представники адміністрації Трампа планують повернутись до політики максимального тиску із метою довести Іран до банкрутства та порушити здатність Тегерану фінансувати розробку ядерної зброї.

Автори матеріалу із посиланням на анонімні джерела стверджують, що зовнішня політика Трампа щодо Ірану буде базуватись на посиленні санкцій, зокрема, обмежень на продаж нафти.

Він сповнений рішучості відновити стратегію максимального тиску, щоб якнайшвидше розорити Іран, — заявив один з експертів у сфері безпеки, знайомий з планами команди Трампа. Поширити

Дональд Трамп

У публікації підкреслюється, що Трамп планує змінити зовнішню політику США на тлі загострення на Близькому Сході.

Однак у передвиборчих заявах республіканець зазначав, що прагне досягти угоди з Іраном.

Що відомо про нові ймовірні санкції проти Ірану з боку ЄС та США

За інформацією “Радіо Свобода”, Єврорада у понеділок, 18 листопада, на рівні глав МЗС планує обговорити новий пакет санкцій проти Ірану за військову допомогу Росії у злочинній війні проти України.

Також будуть санкції: маємо політичну домовленість про другий пакет проти Ірану щодо передачі Росії балістичних ракет… І ми вже працюємо над п’ятнадцятим пакетом, — зазначив один з європейських посадовців. Поширити

Він зазначив, що новий пакет санкцій буде схожим на попередній.

Нічого кардинального — лише додавання нових людей і створення нових організацій. По суті, ми хочемо продовжувати тиск на Іран, надсилаючи Тегерану чітке повідомлення, що він має припинити військову співпрацю з Росією, — пояснює представник ЄС. Поширити

Очікується, що до санкційного списку потраплять одна фізична особа і чотири юридичні компанії, зокрема три російські судноплавні компанії, що доставляють до РФ іранські військові товари включно з компонентами дронів, а також — національний морський перевізник Ірану.