У ВСУ подтвердили ракетный удар РФ по Запорожскому аэропорту

26 мая войска РФ ударили крылатой ракетой по международному аэропорту Запорожья. Есть разрушения терминала.
Россия била ракетой по Запорожскому аэропорту
Факт ракетного террора РФ подтвердили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".
За прошедшие сутки враг нанес ракетный удар крылатой ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту.
В ОК заметили, что в результате атаки был поврежден терминал, люди не пострадали.
Об очередном акте терроризма со стороны РФ в отношении Украины написал и глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Россия ударила по аэропорту в Запорожье
Российская оккупационная армия 26 мая ударила по аэропорту в Запорожье на 10-летие начала боев за Донецкий аэропорт.
Здание аэропорта повреждено. Об этом написал народный депутат Муса Магомедов.
Официального сообщения о погибших или пострадавших пока нет.
Отметим, что около 15.45 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Запорожье. Уже через несколько минут "Суспільне" сообщило о взрывах.
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