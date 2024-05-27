У ВСУ подтвердили ракетный удар РФ по Запорожскому аэропорту

Россия била ракетой по Запорожскому аэропорту

Факт ракетного террора РФ подтвердили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

За прошедшие сутки враг нанес ракетный удар крылатой ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту.

В ОК заметили, что в результате атаки был поврежден терминал, люди не пострадали.

Об очередном акте терроризма со стороны РФ в отношении Украины написал и глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Военные России наносили очередной удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. На этот раз попали в аэропорт. К счастью, никто не пострадал. А все остальное отстроим. Вопрос лишь в том, сколько еще доказательств необходимо миру, чтобы остановить страну-террориста. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Россия ударила по аэропорту в Запорожье

Российская оккупационная армия 26 мая ударила по аэропорту в Запорожье на 10-летие начала боев за Донецкий аэропорт.

Здание аэропорта повреждено. Об этом написал народный депутат Муса Магомедов.

В отдельном аду, для тех, кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад. Отстроим… и отомстим за них тоже. За донецкий, за луганский, за запорожский… Поделиться

Официального сообщения о погибших или пострадавших пока нет.