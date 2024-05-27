У ЗСУ підтвердили ракетний удар РФ по Запорізькому аеропорту

26 травня війська РФ ударили крилатою ракетою по міжнародному аеропорту Запоріжжя. Є руйнування термінала.
Росія била ракетою по Запорізькому аеропорту
Факт ракетного терору РФ підтвердили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".
Минулої доби ворог здійснив ракетний удар крилатою ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту.
В ОК зауважили, що внаслідок атаки було пошкоджено термінал, люди не постраждали.
Про черговий акт тероризму з боку РФ стосовно України написав і голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія ударила по аеропорту у Запоріжжі
Російська окупаційна армія 26 травня вдарила по аеропорту в Запоріжжі на 10-ту річницю початку боїв за Донецький аеропорт.
Будівля аеропорту пошкоджена. Про це написав народний депутат Муса Магомедов.
Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.
Зауважимо, що близько 15:45 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя. Вже за декілька хвилин "Суспільне" повідомило про вибухи.
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