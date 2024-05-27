У ЗСУ підтвердили ракетний удар РФ по Запорізькому аеропорту

Росія била ракетою по Запорізькому аеропорту

Факт ракетного терору РФ підтвердили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

Минулої доби ворог здійснив ракетний удар крилатою ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту.

В ОК зауважили, що внаслідок атаки було пошкоджено термінал, люди не постраждали.

Про черговий акт тероризму з боку РФ стосовно України написав і голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Військові рф завдавали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Цього разу поцілили у аеропорт. На щастя, ніхто не постраждав. А все інше відбудуємо. Питання лише в тому, скільки ще доказів необхідно світу, аби зупинити країну-терориста. Іван Федоров голова Запорізької ОВА

Росія ударила по аеропорту у Запоріжжі

Російська окупаційна армія 26 травня вдарила по аеропорту в Запоріжжі на 10-ту річницю початку боїв за Донецький аеропорт.

Будівля аеропорту пошкоджена. Про це написав народний депутат Муса Магомедов.

В окремому пеклі, для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло. Відбудуємо… та помстимося за них теж. За донецький, за луганський, за запорізький… Поширити

Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.