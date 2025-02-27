У ВСУ раскрыли детали обороны Покровска — что происходит

Российские военные «увязли» под Покровском в Донецкой области и в целом у них фиксируют тенденцию к истощению.

Армия РФ "застряла" под Покровском

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, наступление с юга, как и попытка обойти город с запада, терпит неудачу.

Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что у украинцев есть какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание… Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно. Виктор Трегубов Спикер ОСУВ "Хортица"

Такую ситуацию он связывает, прежде всего, с эффективными действиями украинских подразделений БпЛА, как, по его словам, сумели наладить эффективную оборону, отталкиваясь от города Покровск, а также сотрудничество подразделений БпЛА и пехоты, в том числе и штурмовой пехоты.