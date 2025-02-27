У ВСУ раскрыли детали обороны Покровска — что происходит

Российские военные «увязли» под Покровском в Донецкой области и в целом у них фиксируют тенденцию к истощению.
Главные тезисы
- Российские военные застряли под Покровском в Донецкой области и проявляют тенденцию к истощению.
- Украинские подразделения успешно отталкивают атаки противника, приводя к снижению его боевой готовности.
- Переговорный процесс между Россией и США влияет на уменьшение мотивации российских солдат воевать.
Армия РФ "застряла" под Покровском
Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.
По его словам, наступление с юга, как и попытка обойти город с запада, терпит неудачу.
Такую ситуацию он связывает, прежде всего, с эффективными действиями украинских подразделений БпЛА, как, по его словам, сумели наладить эффективную оборону, отталкиваясь от города Покровск, а также сотрудничество подразделений БпЛА и пехоты, в том числе и штурмовой пехоты.
Сейчас, говорит спикер, в других направлениях у российских сил даже больше энергии, чем на Покровском. Но в целом, по его словам, на фоне начала переговорного процесса России с США в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» наблюдается уменьшение мотивации российских солдат воевать.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-