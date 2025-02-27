У ВСУ раскрыли детали обороны Покровска — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ раскрыли детали обороны Покровска — что происходит

ВСУ
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Источник:  Радио Свобода

Российские военные «увязли» под Покровском в Донецкой области и в целом у них фиксируют тенденцию к истощению.

Главные тезисы

  • Российские военные застряли под Покровском в Донецкой области и проявляют тенденцию к истощению.
  • Украинские подразделения успешно отталкивают атаки противника, приводя к снижению его боевой готовности.
  • Переговорный процесс между Россией и США влияет на уменьшение мотивации российских солдат воевать.

Армия РФ "застряла" под Покровском

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, наступление с юга, как и попытка обойти город с запада, терпит неудачу.

Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что у украинцев есть какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание… Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно.

Виктор Трегубов

Виктор Трегубов

Спикер ОСУВ "Хортица"

Такую ситуацию он связывает, прежде всего, с эффективными действиями украинских подразделений БпЛА, как, по его словам, сумели наладить эффективную оборону, отталкиваясь от города Покровск, а также сотрудничество подразделений БпЛА и пехоты, в том числе и штурмовой пехоты.

Сейчас, говорит спикер, в других направлениях у российских сил даже больше энергии, чем на Покровском. Но в целом, по его словам, на фоне начала переговорного процесса России с США в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» наблюдается уменьшение мотивации российских солдат воевать.

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