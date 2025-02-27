У ЗСУ розкрили деталі оборони Покровська — що відбувається

Російські військові «зав’язли» під Покровськом на Донеччині й загалом у них фіксують тенденцію до виснаження.
Головні тези:
- Російські війська застрягли під Покровськом на Донеччині та виявляють тенденцію до виснаження.
- Українські підрозділи БпЛА та піхоти успішно відштовхують атаки ворога, спричиняючи виснаження його сил.
- Російські солдати демонструють зменшену мотивацію воювати внаслідок початку переговорного процесу Росії зі США.
Армія РФ “застрягла” під Покровськом
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.
За його словами, наступ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі.
Таку ситуацію він пов’язує насамперед з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, як, за його словами, зуміли налагодити ефективну оборону, відштовхуючись від міста Покровськ, а також співпрацю підрозділів БпЛА й піхоти, зокрема і штурмової піхоти.
Нині, каже речник, на інших напрямках російські сили мають навіть більше енергії, ніж на Покровському. Але загалом, за його словами, на тлі початку переговорного процесу Росії зі США у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» спостерігають зменшення мотивації російських солдатів воювати.
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