У ЗСУ розкрили деталі оборони Покровська — що відбувається

Російські військові «зав’язли» під Покровськом на Донеччині й загалом у них фіксують тенденцію до виснаження.

Армія РФ “застрягла” під Покровськом

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, наступ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі.

Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, сто п’ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно. Віктор Трегубов Речник ОСУВ “Хортиця”

Таку ситуацію він пов’язує насамперед з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, як, за його словами, зуміли налагодити ефективну оборону, відштовхуючись від міста Покровськ, а також співпрацю підрозділів БпЛА й піхоти, зокрема і штурмової піхоти.