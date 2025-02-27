У ЗСУ розкрили деталі оборони Покровська — що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ розкрили деталі оборони Покровська — що відбувається

танк
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Джерело:  Радіо Свобода

Російські військові «зав’язли» під Покровськом на Донеччині й загалом у них фіксують тенденцію до виснаження.

Головні тези:

  • Російські війська застрягли під Покровськом на Донеччині та виявляють тенденцію до виснаження.
  • Українські підрозділи БпЛА та піхоти успішно відштовхують атаки ворога, спричиняючи виснаження його сил.
  • Російські солдати демонструють зменшену мотивацію воювати внаслідок початку переговорного процесу Росії зі США.

Армія РФ “застрягла” під Покровськом

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, наступ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі.

Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, сто п’ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно.

Віктор Трегубов

Віктор Трегубов

Речник ОСУВ “Хортиця”

Таку ситуацію він пов’язує насамперед з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, як, за його словами, зуміли налагодити ефективну оборону, відштовхуючись від міста Покровськ, а також співпрацю підрозділів БпЛА й піхоти, зокрема і штурмової піхоти.

Нині, каже речник, на інших напрямках російські сили мають навіть більше енергії, ніж на Покровському. Але загалом, за його словами, на тлі початку переговорного процесу Росії зі США у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» спостерігають зменшення мотивації російських солдатів воювати.

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