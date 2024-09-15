У Зеленского опровергли фейковую информацию о "плане победы"
Категория
Украина
Дата публикации

У Зеленского опровергли фейковую информацию о "плане победы"

У Зеленского опровергли фейковую информацию о "плане победы"
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Источник:  Украинская правда

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг опубликованный изданием Bild якобы "план победы" Владимира Зеленского.

Главные тезисы

 

  • Украина категорически против замораживания войны и поэтому не будет заключать соглашения типа"'Минск-3" с Россией.
  • Президент Украины готовит “План победы”, который намерен представить в США для обсуждения с политическими лидерами, включая Джо Байдена и Дональда Трампа.
  • “План победы Украины” предполагает внедрение как во время войны, так и после ее завершения, включая операцию в Курской области.
  • Зеленский стремится к поддержке со стороны Соединенных Штатов в реализации “Плана победы” и исключает возможность капитуляции или замораживания конфликта.

Информация о "плане победы Украины" с прекращением огня является фейком

Bild распространил ложную информацию. Они не видели плана победы, и никто из нескольких лиц, вовлеченных президентом в его подготовку, не общался с представителями Bild, — заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Дмитрий Литвин подчеркнул, что никаких "Минск-3" или других подобных соглашений с россиянами не будет, поскольку Украина категорически против замораживания войны. Власти Украины на всех уровнях четко заявляют об этом.

Нам важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали план победы Украины, а не капитуляции или замораживания. Сначала этот план будет представлен США, поскольку они способны обеспечить его реализацию, добавил Литвин.

Напомним, издание Billd написало в плане победы якобы фигурирует "готовность" Украины принять "локальное прекращение огня на определенных участках фронта" — и, таким образом, якобы временно "заморозить" ситуацию.

Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с топполитиками США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре представит «План победы» президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Соединенных Штатов — вице-президенту Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Этот план, по его словам, будет внедряться как во время войны, так и частично после ее завершения.

Понятно, что будет новый президент Соединенных Штатов после ноября, поэтому я хотел, чтобы этот план рассматривали обе стороны — два кандидата в президенты.

По словам Зеленского, "План победы" он представит Джо Байдену, Камали Гаррис и Дональду Трампу уже в этом месяце.

Возможно, мы пришлем этот план, а возможно, мы будем встречаться нашими командами. Пока это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим, начали коммуникацию.

Как сообщалось, во время форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области является одним из этапов "Плана победы".

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