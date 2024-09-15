У Зеленского опровергли фейковую информацию о "плане победы"

Информация о "плане победы Украины" с прекращением огня является фейком

Bild распространил ложную информацию. Они не видели плана победы, и никто из нескольких лиц, вовлеченных президентом в его подготовку, не общался с представителями Bild, — заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Поделиться

Дмитрий Литвин подчеркнул, что никаких "Минск-3" или других подобных соглашений с россиянами не будет, поскольку Украина категорически против замораживания войны. Власти Украины на всех уровнях четко заявляют об этом.

Нам важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали план победы Украины, а не капитуляции или замораживания. Сначала этот план будет представлен США, поскольку они способны обеспечить его реализацию, добавил Литвин. Поделиться

Напомним, издание Billd написало в плане победы якобы фигурирует "готовность" Украины принять "локальное прекращение огня на определенных участках фронта" — и, таким образом, якобы временно "заморозить" ситуацию.

Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с топполитиками США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре представит «План победы» президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Соединенных Штатов — вице-президенту Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Этот план, по его словам, будет внедряться как во время войны, так и частично после ее завершения.

Понятно, что будет новый президент Соединенных Штатов после ноября, поэтому я хотел, чтобы этот план рассматривали обе стороны — два кандидата в президенты. Поделиться

По словам Зеленского, "План победы" он представит Джо Байдену, Камали Гаррис и Дональду Трампу уже в этом месяце.

Возможно, мы пришлем этот план, а возможно, мы будем встречаться нашими командами. Пока это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим, начали коммуникацию.