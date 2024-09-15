У Зеленского опровергли фейковую информацию о "плане победы"

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг опубликованный изданием Bild якобы "план победы" Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Украина категорически против замораживания войны и поэтому не будет заключать соглашения типа"'Минск-3" с Россией.
- Президент Украины готовит “План победы”, который намерен представить в США для обсуждения с политическими лидерами, включая Джо Байдена и Дональда Трампа.
- “План победы Украины” предполагает внедрение как во время войны, так и после ее завершения, включая операцию в Курской области.
- Зеленский стремится к поддержке со стороны Соединенных Штатов в реализации “Плана победы” и исключает возможность капитуляции или замораживания конфликта.
Информация о "плане победы Украины" с прекращением огня является фейком
Дмитрий Литвин подчеркнул, что никаких "Минск-3" или других подобных соглашений с россиянами не будет, поскольку Украина категорически против замораживания войны. Власти Украины на всех уровнях четко заявляют об этом.
Напомним, издание Billd написало в плане победы якобы фигурирует "готовность" Украины принять "локальное прекращение огня на определенных участках фронта" — и, таким образом, якобы временно "заморозить" ситуацию.
Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с топполитиками США
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре представит «План победы» президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Соединенных Штатов — вице-президенту Камали Гаррис и Дональду Трампу.
Этот план, по его словам, будет внедряться как во время войны, так и частично после ее завершения.
По словам Зеленского, "План победы" он представит Джо Байдену, Камали Гаррис и Дональду Трампу уже в этом месяце.
Возможно, мы пришлем этот план, а возможно, мы будем встречаться нашими командами. Пока это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим, начали коммуникацию.
Как сообщалось, во время форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области является одним из этапов "Плана победы".
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