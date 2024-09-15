У Зеленського спростували фейкову інформацію щодо "плану перемоги"

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував опублікований виданням Bild нібито "план перемоги" Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Комунікаційний радник президента України заявив про спростування фейкової інформації щодо “плану перемоги” Володимира Зеленського, яку поширило видання Bild.
- Україна категорично проти заморожування війни та будь-яких “Мінськ-3”, плануючи представити свій “План перемоги” президенту США та кандидатам у президенти.
- Президент Зеленський анонсував, що “План перемоги України” буде впроваджуватися як під час війни, так і після її завершення, готуючи його до обговорення з керівниками США.
- План перемоги передбачає важливі кроки для національної безпеки та стратегічних партнерств, що спрямований на підтримку з боку Сполучених Штатів.
Інформація про "план перемоги України" з припиненням вогню є фейком
Дмитро Литвин підкреслив, що жодних "Мінськ-3" чи інших подібних угод з росіянами не буде, оскільки Україна категорично проти заморожування війни. Влада України на всіх рівнях чітко заявляє про це.
Нагадаємо, видання Billd написало у “плані перемоги” нібито фігурує "готовність" України прийняти "локальне припинення вогню на певних ділянках фронту" — і, таким чином, нібито тимчасово "заморозити" ситуацію.
Зеленський анонсував "План перемоги України" для обговорення з топполітиками США
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вересні представить «План перемоги» президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Сполучених Штатів ― віцепрезидентці Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
Цей план, за його словами, впроваджуватиметься як під час війни, так і частково після її завершення.
За словами Зеленського, «План перемоги» він представить Джо Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу вже цього місяця.
Можливо, ми надішлемо цей план, а можливо ми будемо зустрічатися нашими командами. Поки що це невідомо. Але наші команди вже почали працювати над цим, вже почали комунікацію.
Як повідомлялося, під час форуму «Україна 2024. Незалежність» Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області є одним із етапів «Плану перемоги».
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