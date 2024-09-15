У Зеленського спростували фейкову інформацію щодо "плану перемоги"

Інформація про "план перемоги України" з припиненням вогню є фейком

Bild поширив неправдиву інформацію. Вони не бачили плану перемоги, і ніхто з тих кількох осіб, залучених президентом до його підготовки, не спілкувався з представниками Bild, — заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Поширити

Дмитро Литвин підкреслив, що жодних "Мінськ-3" чи інших подібних угод з росіянами не буде, оскільки Україна категорично проти заморожування війни. Влада України на всіх рівнях чітко заявляє про це.

Нам важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморожування. Спочатку цей план буде представлений США, оскільки вони здатні забезпечити його реалізацію, — додав Литвин. Поширити

Нагадаємо, видання Billd написало у “плані перемоги” нібито фігурує "готовність" України прийняти "локальне припинення вогню на певних ділянках фронту" — і, таким чином, нібито тимчасово "заморозити" ситуацію.

Зеленський анонсував "План перемоги України" для обговорення з топполітиками США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вересні представить «План перемоги» президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Сполучених Штатів ― віцепрезидентці Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Цей план, за його словами, впроваджуватиметься як під час війни, так і частково після її завершення.

Зрозуміло, що буде новий президент Сполучених Штатів після листопада, тому я й хотів, щоб цей план розглядали обидві сторони — два кандидати у президенти. Поширити

За словами Зеленського, «План перемоги» він представить Джо Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу вже цього місяця.

Можливо, ми надішлемо цей план, а можливо ми будемо зустрічатися нашими командами. Поки що це невідомо. Але наші команди вже почали працювати над цим, вже почали комунікацію.