У Зеленского опровергли информацию об интервью со скандальным журналистом Такером Карлсоном
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Политика
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У Зеленского опровергли информацию об интервью со скандальным журналистом Такером Карлсоном

Владимир Зеленский
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Источник:  online.ua

По словам спикера президента Владимира Зеленского, у главы государства нет у планов проведения интервью со скандальным журналистом Такером Карлсоном.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить интервью с журналистом Такером Карлсоном.
  • Спикер Зеленского подчеркнул, что нет планов на общение с Карлсоном из-за его отсутствия в графике президента
  • Ситуация раскрывает важность коммуникации между медиа и правительством в контексте международных отношений
  • Журналист Такер Карлсон утверждает, что его целью было предоставить американцам объективную информацию о конфликте в Украине, который влияет на международную политику
  • Заявления Карлсона о намерениях взять интервью у Зеленского были опровергнуты официальным представителем президента, подчеркнувшим различия в расписании президента Украины

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Господину Такеру Карлсону следует внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет, – посоветовал спикер Зеленского.

Что говорит Карлсон

Следует отметить, что скандальный американский журналист Такер Карлсон заявил, что якобы имеет разрешение на проведение интервью с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, попытки провести это интервью якобы продолжались почти 2 года.

Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США "необходимую информацию о конфликте", который влияет на позицию страны на мировой арене.

Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть заключается в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире, - подчеркивает скандальный американский журналист.

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