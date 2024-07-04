По словам спикера президента Владимира Зеленского, у главы государства нет у планов проведения интервью со скандальным журналистом Такером Карлсоном.

В ОП опровергают заявления Карлсона о намерениях взять интервью у Зеленского

Господину Такеру Карлсону следует внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет, – посоветовал спикер Зеленского. Поделиться

Что говорит Карлсон

Следует отметить, что скандальный американский журналист Такер Карлсон заявил, что якобы имеет разрешение на проведение интервью с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, попытки провести это интервью якобы продолжались почти 2 года.

Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США "необходимую информацию о конфликте", который влияет на позицию страны на мировой арене.

Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть заключается в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире, - подчеркивает скандальный американский журналист. Поделиться