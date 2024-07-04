По словам спикера президента Владимира Зеленского, у главы государства нет у планов проведения интервью со скандальным журналистом Такером Карлсоном.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить интервью с журналистом Такером Карлсоном.
- Спикер Зеленского подчеркнул, что нет планов на общение с Карлсоном из-за его отсутствия в графике президента
- Ситуация раскрывает важность коммуникации между медиа и правительством в контексте международных отношений
- Журналист Такер Карлсон утверждает, что его целью было предоставить американцам объективную информацию о конфликте в Украине, который влияет на международную политику
- Заявления Карлсона о намерениях взять интервью у Зеленского были опровергнуты официальным представителем президента, подчеркнувшим различия в расписании президента Украины
В ОП опровергают заявления Карлсона о намерениях взять интервью у Зеленского
Что говорит Карлсон
Следует отметить, что скандальный американский журналист Такер Карлсон заявил, что якобы имеет разрешение на проведение интервью с президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, попытки провести это интервью якобы продолжались почти 2 года.
Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США "необходимую информацию о конфликте", который влияет на позицию страны на мировой арене.
Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024
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