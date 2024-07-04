За словами речника президента Володимира Зеленського, у голови держави не має в планах проведення інтерв'ю зі скандальним журналістом Такером Карлсоном.
Головні тези:
- Офіційний представник Зеленського спростував інформацію про можливе інтерв'ю з Такером Карлсоном.
- Такер Карлсон стверджує, що намагався домовитися про інтерв'ю з президентом України два роки.
- Журналіст пояснює свою ініціативу як спробу надати громадянам США об'єктивну інформацію про конфлікт України, що впливає на міжнародну політику.
- Президент Зеленський передає, що у нього немає планів на спілкування з Такером Карлсоном через відсутність останнього в графіку президента.
- Спростування інформації про інтерв'ю з Такером Карлсоном розкриває пружину спілкування між медіа та урядом в контексті міжнародних відносин.
В ОП спростовують заяви Карлсона про наміри взяти інтерв’ю у Зеленського
Що каже Карлсон
Варто зазначити, що скандальний американський журналіст Такер Карлсон заявив, що нібито має дозвіл на проведення інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським.
За його словами, спроби провести це інтерв’ю нібито тривали майже 2 роки.
Разом з тим Карлсон пояснив ініціативу щодо своєї бесіди з українським президентом потребою дати громадянам США "необхідну інформацію про конфлікт", який впливає на позицію країни на світовій арені.
Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024
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