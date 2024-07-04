У Зеленського спростували інформацію про інтерв'ю зі скандальним журналістом Такером Карлсоном
Категорія
Політика
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У Зеленського спростували інформацію про інтерв'ю зі скандальним журналістом Такером Карлсоном

Володимир Зеленський
Джерело:  online.ua

За словами речника президента Володимира Зеленського, у голови держави не має в планах проведення інтерв'ю зі скандальним журналістом Такером Карлсоном. 

Головні тези:

  • Офіційний представник Зеленського спростував інформацію про можливе інтерв'ю з Такером Карлсоном.
  • Такер Карлсон стверджує, що намагався домовитися про інтерв'ю з президентом України два роки.
  • Журналіст пояснює свою ініціативу як спробу надати громадянам США об'єктивну інформацію про конфлікт України, що впливає на міжнародну політику.
  • Президент Зеленський передає, що у нього немає планів на спілкування з Такером Карлсоном через відсутність останнього в графіку президента.
  • Спростування інформації про інтерв'ю з Такером Карлсоном розкриває пружину спілкування між медіа та урядом в контексті міжнародних відносин.

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Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає, - порадив речник Зеленського.

Що каже Карлсон

Варто зазначити, що скандальний американський журналіст Такер Карлсон заявив, що нібито має дозвіл на проведення інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, спроби провести це інтерв’ю нібито тривали майже 2 роки.

Разом з тим Карлсон пояснив ініціативу щодо своєї бесіди з українським президентом потребою дати громадянам США "необхідну інформацію про конфлікт", який впливає на позицію країни на світовій арені.

Здається, ми отримали інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв'ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі, - підкреслює скандальний американський журналіст.

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