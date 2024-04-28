Убитые в Германии украинцы были военными на реабилитации. Подозреваемый россиянин был арестован
Категория
Мир
Дата публикации

Убитые в Германии украинцы были военными на реабилитации. Подозреваемый россиянин был арестован

МИД Украины
Полиция
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Министерство иностранных дел Украины сообщило, что, по предварительной информации, двое украинцев, убитых в Германии, были военными на реабилитации. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан.

Заявление МИД на счет убийства украинцев в Германии

В МИДе сообщают, что Консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие украинцы, и устанавливают связь с родными.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и ХКУ в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

Убийство двух украинцев в Германии

27 апреля в Мурнау-ам-Штафельзее в Баварии на территории торгового центра в результате ножевых ранений были убиты два гражданина Украины.

По данным полиции, 36-летний мужчина скончался на месте от полученных тяжелых травм, а 23-летний скончался в больнице.

В тот же вечер неподалеку от места преступления по домашнему адресу полиция Гармиш-Партенкирхен задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина РФ.

Ему избрали меру пресечения в виде ареста. Продолжается следствие.

Прокуратура устанавливает предпосылки и мотивы преступления.

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