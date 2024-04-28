Министерство иностранных дел Украины сообщило, что, по предварительной информации, двое украинцев, убитых в Германии, были военными на реабилитации. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан.
Заявление МИД на счет убийства украинцев в Германии
В МИДе сообщают, что Консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие украинцы, и устанавливают связь с родными.
Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.
Убийство двух украинцев в Германии
27 апреля в Мурнау-ам-Штафельзее в Баварии на территории торгового центра в результате ножевых ранений были убиты два гражданина Украины.
По данным полиции, 36-летний мужчина скончался на месте от полученных тяжелых травм, а 23-летний скончался в больнице.
В тот же вечер неподалеку от места преступления по домашнему адресу полиция Гармиш-Партенкирхен задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина РФ.
Ему избрали меру пресечения в виде ареста. Продолжается следствие.
Прокуратура устанавливает предпосылки и мотивы преступления.
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