Міністерство закордонних справ України повідомило, що, за попередньою інформацією, двоє українців, яких було вбито в Німеччині, були військовими на реабілітації. Підозрюваного у вбивстві росіянина затримали.
Заява МЗС щодо вбивства українців у Німеччині
У МЗС повідомляють, що Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі українці, та встановлюють звʼязок із рідними.
Він також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.
Вбивство двох українців у Німеччині
27 квітня в Мурнау-ам-Штафельзее в Баварії на території торгового центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України.
За даними поліції, 36-річний чоловік помер на місці від отриманих важких травм, а 23-річний помер у лікарні.
У той же вечір неподалік від місця злочину за домашньою адресою поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Триває слідство.
Прокуратура встановлює передумови та мотиви злочину.
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