Вбиті в Німеччині українці були військовими на реабілітації. Підозрюваного росіянина заарештували
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Вбиті в Німеччині українці були військовими на реабілітації. Підозрюваного росіянина заарештували

МЗС України
Поліція
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Міністерство закордонних справ України повідомило, що, за попередньою інформацією, двоє українців, яких було вбито в Німеччині, були військовими на реабілітації. Підозрюваного у вбивстві росіянина затримали.

Заява МЗС щодо вбивства українців у Німеччині

У МЗС повідомляють, що Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі українці, та встановлюють звʼязок із рідними.

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і ГКУ в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Він також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

Вбивство двох українців у Німеччині

27 квітня в Мурнау-ам-Штафельзее в Баварії на території торгового центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України.

За даними поліції, 36-річний чоловік помер на місці від отриманих важких травм, а 23-річний помер у лікарні.

У той же вечір неподалік від місця злочину за домашньою адресою поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Триває слідство.

Прокуратура встановлює передумови та мотиви злочину.

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Росіянина підозрюють у вбивстві українців у Німеччині
німецька поліція

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