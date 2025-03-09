Участники акции в Берлине потребовали увеличения помощи Германии Украине

В Берлине вечером 9 марта прошла акция "За всю нашу свободу и безопасность", участники которой призвали немецких политиков увеличить поддержку Украины.

В Берлине прошла масштабная акция в поддержку Украины

Огромная демонстрация под лозунгом «Теперь больше, чем когда-либо: #StandWithUkraine» прошла перед Бранденбургскими воротами и недалеко от посольства США.

Организаторами мероприятия выступили украинский союз Vitsche eV вместе с немецким Campact eV, занимающимся исследованием пропаганды, гибридных угроз и т.д. Поделиться

Поводом для акции стали «драматические события последних нескольких дней», когда президент США Дональд Трамп отворачивается от Украины, трансатлантическая солидарность разрушается, а Европа должна взять на себя больше ответственности, пояснили организаторы.

Российская захватническая война угрожает не только Украине, но и безопасности и демократии во всей Европе, — звучало с трибуны, на которую поднимались активисты, немецкие политики (депутаты Бундестага от демократических партий), деятели культуры и т.д.

Акция в поддержку Украины в Берлине

Участники требовали существенно расширить гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины, включая самое современное оружие; лучше защищать собственные демократии от авторитарных атак — например, от российского диктатора Путина до немецкой праворадикальной партии AfD; больше инвестировать в независимое, справедливое и экологическое будущее Европы.

Украина должна быть признана равноправным партнером на международной арене. Ослабление ее позиций также ставит под угрозу стабильность и безопасность Европы, озвучили требования представители Vitche. Поделиться

Они призвали использовать для финансирования обороны и реконструкции Украины замороженные российские активы, которых в Европе насчитывается 250–300 млрд евро.