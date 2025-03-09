Участники акции в Берлине потребовали увеличения помощи Германии Украине

В Берлине вечером 9 марта прошла акция "За всю нашу свободу и безопасность", участники которой призвали немецких политиков увеличить поддержку Украины.
Главные тезисы
- Участники акции в Берлине требуют увеличить гуманитарную, финансовую и военную поддержку для Украины, включая предоставление современного оружия.
- Призыв защищать демократию от авторитарных атак, в том числе со стороны российского диктатора Путина и германской праворадикальной партии AfD.
- Украина должна быть равноправным партнером на международной арене для обеспечения стабильности и безопасности в Европе.
В Берлине прошла масштабная акция в поддержку Украины
Огромная демонстрация под лозунгом «Теперь больше, чем когда-либо: #StandWithUkraine» прошла перед Бранденбургскими воротами и недалеко от посольства США.
Поводом для акции стали «драматические события последних нескольких дней», когда президент США Дональд Трамп отворачивается от Украины, трансатлантическая солидарность разрушается, а Европа должна взять на себя больше ответственности, пояснили организаторы.
Российская захватническая война угрожает не только Украине, но и безопасности и демократии во всей Европе, — звучало с трибуны, на которую поднимались активисты, немецкие политики (депутаты Бундестага от демократических партий), деятели культуры и т.д.
Участники требовали существенно расширить гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины, включая самое современное оружие; лучше защищать собственные демократии от авторитарных атак — например, от российского диктатора Путина до немецкой праворадикальной партии AfD; больше инвестировать в независимое, справедливое и экологическое будущее Европы.
Они призвали использовать для финансирования обороны и реконструкции Украины замороженные российские активы, которых в Европе насчитывается 250–300 млрд евро.
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