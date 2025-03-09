Учасники акції у Берліні вимагали збільшення допомоги Німеччини Україні

У Берліні ввечері 9 березня пройшла акція «За всю нашу свободу і безпеку», учасники якої закликали німецьких політиків збільшити підтримку України.

У Берліні відбулася масштабна акція на підтримку України

Велелюдна демонстрація під лозунгом «Тепер більше, ніж будь-коли: #StandWithUkraine» пройшла перед Бранденбурзькими воротами та неподалік посольства США.

Організаторами заходу виступили українська спілка Vitsche e.V. разом з німецькою Campact e.V., яка займається дослідженням пропаганди, гібридних загроз тощо. Поширити

Приводом для акції стали «драматичні події останніх кількох днів», коли президент США Дональд Трамп відвертається від України, трансатлантична солідарність руйнується, а Європа відтак має взяти на себе більше відповідальності, пояснили організатори.

Російська загарбницька війна загрожує не лише Україні, а й безпеці та демократії в усій Європі, — лунало з трибуни, на яку підіймалися активісти, німецькі політики (депутати Бундестагу від демократичних партій), діячі культури тощо.

Акція на підтримку України у Берліні

Учасники вимагали суттєво розширити гуманітарну, фінансову та військову підтримку України, включно з найсучаснішою зброєю; краще захищати власні демократії від авторитарних атак — як-от від російського диктатора Путіна до німецької праворадикальної партії AfD; більше інвестувати в незалежне, справедливе та екологічне майбутнє Європи.

Україна має бути визнана рівноправним партнером на міжнародній арені. Послаблення її позицій також ставить під загрозу стабільність і безпеку Європи, — озвучили вимоги представники Vitche. Поширити

Вони закликали використати для фінансування оборони та реконструкції України заморожені російські активи, яких у Європі налічує 250–300 млрд євро.