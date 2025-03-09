Учасники акції у Берліні вимагали збільшення допомоги Німеччини Україні
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Світ
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Учасники акції у Берліні вимагали збільшення допомоги Німеччини Україні

Берлін
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Джерело:  Укрінформ

У Берліні ввечері 9 березня пройшла акція «За всю нашу свободу і безпеку», учасники якої закликали німецьких політиків збільшити підтримку України.

Головні тези:

  • Учасники акції у Берліні вимагали збільшення гуманітарної, фінансової та військової підтримки для України, включаючи надання найсучаснішої зброї.
  • Заклик краще захищати демократії від авторитарних атак, які містять дії російського диктатора Путіна та німецької праворадикальної партії AfD.
  • Україна має бути визнана рівноправним партнером на міжнародній арені для збереження стабільності та безпеки в Європі.

У Берліні відбулася масштабна акція на підтримку України

Велелюдна демонстрація під лозунгом «Тепер більше, ніж будь-коли: #StandWithUkraine» пройшла перед Бранденбурзькими воротами та неподалік посольства США.

Організаторами заходу виступили українська спілка Vitsche e.V. разом з німецькою Campact e.V., яка займається дослідженням пропаганди, гібридних загроз тощо.

Приводом для акції стали «драматичні події останніх кількох днів», коли президент США Дональд Трамп відвертається від України, трансатлантична солідарність руйнується, а Європа відтак має взяти на себе більше відповідальності, пояснили організатори.

Російська загарбницька війна загрожує не лише Україні, а й безпеці та демократії в усій Європі, — лунало з трибуни, на яку підіймалися активісти, німецькі політики (депутати Бундестагу від демократичних партій), діячі культури тощо.

Акція на підтримку України у Берліні

Учасники вимагали суттєво розширити гуманітарну, фінансову та військову підтримку України, включно з найсучаснішою зброєю; краще захищати власні демократії від авторитарних атак — як-от від російського диктатора Путіна до німецької праворадикальної партії AfD; більше інвестувати в незалежне, справедливе та екологічне майбутнє Європи.

Україна має бути визнана рівноправним партнером на міжнародній арені. Послаблення її позицій також ставить під загрозу стабільність і безпеку Європи, — озвучили вимоги представники Vitche.

Вони закликали використати для фінансування оборони та реконструкції України заморожені російські активи, яких у Європі налічує 250–300 млрд євро.

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