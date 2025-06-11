Участники саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" подписали совместную декларацию

Декларацию подписали новый президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции и другие балканские страны. Однако президент Сербии Александр Вучич отказался поставить свою подпись под документом.
Главные тезисы
- Осуждение агрессивной войны России против Украины как тяжкого преступления.
- Поддержка дипломатического пути к достижению мира и обеспечению длительной поддержки Украины.
- Необходимость активизации международной помощи для Украины и воздержания от поддержки военных усилий России.
Лидеры Юго-Восточной Европы подписали декларацию в поддержку Украины
Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.
Лидеры стран Юго-Восточной Европы осудили вторжение России в Украину.
Страны подтвердили свою приверженность оказанию всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали все страны воздержаться от предоставления какой-либо материальной или иной помощи военным усилиям России.
Декларацию подписали новый президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции и другие балканские страны.
Однако совместное заявление не было подписано сербским президентом.
Сам Вучич похвастался журналистам, что он единственный, кто не подписывал декларацию саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", и этим "не предал Россию".
Он добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.
Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так поступать.
Главные пункты совместного заявления по итогам саммита "Украина — Юго-Восточная Европа":
Агрессивная война России против Украины — тяжкое преступление против украинского народа. Участники поддерживают усилия по поиску дипломатического пути к всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру. И преданы всеобъемлющей поддержке Украины столько, сколько потребуется.
Международное сообщество должно активизировать поддержку Украины. А также воздержаться от какой-либо материальной или иной помощи военным усилиям России.
Условиями для достижения мира есть полный вывод российских сил и техники, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины.
Будущее членство Украины, Молдова и партнеров из Юго-Восточной Европы в ЕС жизненно важно для долгосрочной стабильности, безопасности и процветания региона в целом.
Членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата.
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