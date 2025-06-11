Участники саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" подписали совместную декларацию
Категория
Украина
Дата публикации

Участники саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" подписали совместную декларацию

Офис Президента Украины
Одесса
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Декларацию подписали новый президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции и другие балканские страны. Однако президент Сербии Александр Вучич отказался поставить свою подпись под документом.

Главные тезисы

  • Осуждение агрессивной войны России против Украины как тяжкого преступления.
  • Поддержка дипломатического пути к достижению мира и обеспечению длительной поддержки Украины.
  • Необходимость активизации международной помощи для Украины и воздержания от поддержки военных усилий России.

Лидеры Юго-Восточной Европы подписали декларацию в поддержку Украины

Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.

Лидеры стран Юго-Восточной Европы осудили вторжение России в Украину.

Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессивную войну, развязанную Россией против Украины.

Страны подтвердили свою приверженность оказанию всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали все страны воздержаться от предоставления какой-либо материальной или иной помощи военным усилиям России.

Декларацию подписали новый президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции и другие балканские страны.

Однако совместное заявление не было подписано сербским президентом.

Сам Вучич похвастался журналистам, что он единственный, кто не подписывал декларацию саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", и этим "не предал Россию".

В отличие от них (других участников саммита — ред.), которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут.

Он добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так поступать.

Главные пункты совместного заявления по итогам саммита "Украина — Юго-Восточная Европа":

  • Агрессивная война России против Украины — тяжкое преступление против украинского народа. Участники поддерживают усилия по поиску дипломатического пути к всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру. И преданы всеобъемлющей поддержке Украины столько, сколько потребуется.

  • Международное сообщество должно активизировать поддержку Украины. А также воздержаться от какой-либо материальной или иной помощи военным усилиям России.

  • Условиями для достижения мира есть полный вывод российских сил и техники, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины.

  • Будущее членство Украины, Молдова и партнеров из Юго-Восточной Европы в ЕС жизненно важно для долгосрочной стабильности, безопасности и процветания региона в целом.

  • Членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата.

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