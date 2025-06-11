Учасники саміту "Україна — Південно-Східна Європа" підписали спільну декларацію

Декларацію підписали новий президент Румунії Нікушор Дан, президент Молдови Майя Санду, прем'єр-міністри Болгарії, Хорватії та Греції та представники інших балканських країн. Проте президент Сербії Александар Вучич відмовився поставити свій підпис під документом.
Головні тези:
- Агресивна війна Росії проти України — тяжкий злочин проти українського народу.
- Учасники підтримують дипломатичний шлях до миру та обіцяють тривалу підтримку України.
- Міжнародна спільнота має активізувати підтримку України та утриматися від допомоги воєнним зусиллям Росії.
Лідери Південно-Східної Європи підписали декларацію на підтримку України
Президент Сербії Александар Вучич не підписав декларацію саміту "Україна — Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі.
Лідери країн Південно-Східної Європи засудили вторгнення Росії в Україну.
Країни підтвердили свою прихильність до надання всебічної та тривалої підтримки Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно. А також закликали всі країни утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям Росії.
Декларацію підписали новий президент Румунії Нікушор Дан, президент Молдови Майя Санду, прем'єр-міністри Болгарії, Хорватії та Греції та представники інших балканських країн.
Однак спільна заява не була підписана сербським президентом.
Сам Вучич похизувався журналістам, що він єдиний, хто не підписував декларацію саміту "Україна — Південно-Східна Європа", й цим "не зрадив Росію".
Він додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.
Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити.
Головні пункти зі спільної заяви за підсумками саміту "Україна — Південно-Східна Європа":
Агресивна війна Росії проти України — тяжкий злочин проти українського народу. Учасники підтримують зусилля щодо пошуку дипломатичного шляху до всеосяжного, справедливого й тривалого миру. І віддані всеосяжній підтримці України стільки, скільки буде потрібно.
Міжнародна спільнота має активізувати підтримку України. А також утриматися від будь-якої матеріальної чи іншої допомоги воєнним зусиллям Росії.
Умовами для досягнення миру є повне виведення російських сил і техніки, припинення бойових дій і війни загалом, а також повне відновлення міжнародно визнаних кордонів України.
Майбутнє членство України, Молдова та партнерів із Південно-Східної Європи в ЄС є життєво важливим для довгострокової стабільності, безпеки та процвітання регіону загалом.
Членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України з огляду на співвідношення витрат і результату.
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