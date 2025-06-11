Вучич неочікувано запропонував допомогу Україні від Сербії у відновленні
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Політика
Дата публікації

Вучич неочікувано запропонував допомогу Україні від Сербії у відновленні

Офіс Президента України
Вучич
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Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність його країни допомогти з відбудовою України, зокрема долучитися до відновлення одного або кількох українських міст або невеликого регіону. Відповідну заяву Вучич зробив 11 червня, під час його промови на саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі.

Головні тези:

  • Александар Вучич готовий допомогти відновленню українських міст та регіонів як важливий крок на шляху до підтримки українського народу.
  • Сербія підтримує захист територіальної цілісності країн та дотримання міжнародного права, що може бути корисним для України в контексті геополітичних викликів.
  • Президент Вучич обіцяє гуманітарну допомогу та політичну підтримку Україні в разі потреби.

Вучач пропонує Україні допомогу у відновленні одного міста

Я волів би заручитися вашою підтримкою, президенте Зеленський, щоб взяти одне-два міста або один невеличкий регіон, який ми могли би відновити. І я думаю, що це було б дуже важливо для людей в Україні, якби вони отримали чітку підтримку.

На тлі цього Вучич висловив сподівання, що "ми зможемо зробити хоча б трохи більший внесок для українського народу без гучних слів, тощо".

Я гадаю, що ваш народ справді того вартий, — додав президент Сербії.

Водночас під час свого виступу президент Сербії наголосив, що Белград твердо та непохитно дотримується Статуту ООН та міжнародного права, включно з захистом територіальної цілісності країн, визнаних ООН.

Сербія залишатиметься доволі твердою та рішуче відданою дотриманню міжнародного права, Статуту ООН, що включає захист територіальної цілісності країн-членів ООН як найважливішого принципу. І ми завжди виступали за це, (...). Я гадаю, що певним чином це може бути корисним і для України.

Александар Вучич

Александар Вучич

Президент Сербії

Також Вучич запевнив, що Україна завжди може розраховувати на допомогу Сербії у гуманітарних питаннях, а також на політичну підтримку.

За даними медіа, одноденний візит Вучича в Одесу — це перший його візит в Україну, зокрема й на тлі повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже четвертий рік.

Водночас нещодавно Вучич відвідував Москву: він разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо взяв участь в урочистостях до Дня перемоги 9 травня. Фіцо ж тоді був єдиним главою уряду країни-члена ЄС та НАТО, який був присутній на параді в Москві.

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