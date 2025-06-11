Вучич неожиданно предложил помощь Украине от Сербии в восстановлении
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Политика
Дата публикации

Вучич неожиданно предложил помощь Украине от Сербии в восстановлении

Офис Президента Украины
Вучич
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Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности его страны помочь с восстановлением Украины, в частности, присоединиться к восстановлению одного или нескольких украинских городов или небольшого региона. Соответствующее заявление Вучич сделал 11 июня, во время его выступления на саммите "Украина-Юго-Восточная Европа" в Одессе.

Главные тезисы

  • Предложение гуманитарной и политической поддержки от Сербии может способствовать укреплению украинских городов и регионов.
  • Сербия поддерживает территориальную целостность стран и соблюдение международного права, что имеет важное значение в геополитическом контексте.
  • Президент Вучич обещает помощь Украине, выражая надежду на вклад в поддержку украинского народа.

Ученик предлагает Украине помощь в восстановлении одного города

Я бы хотел заручиться вашей поддержкой, президент Зеленский, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы могли бы восстановить. И я думаю, что это было бы очень важно для людей в Украине, если бы они получили четкую поддержку.

На фоне этого Вучич выразил надежду, что "мы сможем внести хотя бы немного больший вклад для украинского народа без громких слов и т.д.".

Я думаю, что ваш народ действительно того стоит, — добавил президент Сербии.

В то же время, во время своего выступления президент Сербии подчеркнул, что Белград твердо и непоколебимо соблюдает Устав ООН и международное право, включая защиту территориальной целостности стран, признанных ООН.

Сербия будет оставаться достаточно жесткой и решительно приверженной соблюдению международного права, Устава ООН, включающего защиту территориальной целостности стран-членов ООН как важнейшего принципа. И мы всегда выступали за это (…). Я думаю, что это может быть полезным и для Украины.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

Также Вучич заверил, что Украина всегда может рассчитывать на помощь Сербии по гуманитарным вопросам, а также на политическую поддержку.

По данным медиа, однодневный визит Вучича в Одессу — первый его визит в Украину, в том числе и на фоне полномасштабного вторжения России, которое длится уже четвертый год.

В то же время недавно Вучич посещал Москву: он вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо принял участие в торжествах ко Дню победы 9 мая. Фицо же тогда являлся единственным главой правительства страны-члена ЕС и НАТО, которое присутствовало на параде в Москве.

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