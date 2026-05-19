Ученые нашли необычный способ лечения кокаиновой зависимости

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что только одна доза псилоцибина, который содержится в галлюциногенных грибах, поможет вылечить кокаиновую зависимость.

Новый способ борьбы с кокаиновой зависимостью

Что важно понимать, пока не существует никаких одобренных Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) лекарств против зависимости от кокаина и других стимуляторов.

Однако недавно ученые из Великобритании обратили свое внимание на псилоцибин — речь идет о галлюциногенном веществе, которое содержится в некоторых грибах рода Psilocybe.

С заявлением по этому поводу выступила клиническая психология Йельской школы медицины Габриэль Агин-Либес.

По ее словам, псилоцибин отличается от большинства лекарств от зависимости, которое действует на те же нейрохимические системы, что и само наркотическое вещество.

Кроме того, указано, что не поддерживающая терапия, поэтому его не следует принимать на регулярной основе.