Ученые нашли необычный способ лечения кокаиновой зависимости
Источник:  The Guardian

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что только одна доза псилоцибина, который содержится в галлюциногенных грибах, поможет вылечить кокаиновую зависимость.

Главные тезисы

  • В новом эксперименте приняло участие 36 участников с зависимостью от кокаина.
  • Люди, принявшие псилоцибин, чаще воздерживались от употребления кокаина, чем остальные.

Что важно понимать, пока не существует никаких одобренных Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) лекарств против зависимости от кокаина и других стимуляторов.

Однако недавно ученые из Великобритании обратили свое внимание на псилоцибин — речь идет о галлюциногенном веществе, которое содержится в некоторых грибах рода Psilocybe.

С заявлением по этому поводу выступила клиническая психология Йельской школы медицины Габриэль Агин-Либес.

По ее словам, псилоцибин отличается от большинства лекарств от зависимости, которое действует на те же нейрохимические системы, что и само наркотическое вещество.

Кроме того, указано, что не поддерживающая терапия, поэтому его не следует принимать на регулярной основе.

Псилоцибин — катализатор в терапевтическом процессе, который вызывает измененное состояние сознания в рамках психотерапии. Идея заключается в том, что при помощи специалиста одноразовая доза может способствовать изменению мировоззрения и развитию самосочувствия, что помогает людям изменить поведение.

